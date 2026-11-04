Puddinghaut ade? Ein süßer Trick soll helfen

Und so geht's: den Pudding frisch kochen und in eine Schale füllen. Den noch heißen Pudding mit Staubzucker bestreuen und ihn anschließend abkühlen lassen. Fazit: Ganz verhindern lässt sich die Haut mit Staubzucker offenbar nicht. Auch auf dem bestreuten Pudding hat sich im Test eine etwas weichere Haut gebildet. Und nun? Wer die Puddinghaut gar nicht mag, kann sie mit einem Schneebesen unterrühren. Dabei bleiben allerdings häufig kleine Stückchen zurück. Soll die Haut vollständig verschwinden, lässt sie sich am besten vorsichtig mit einem Löffel abheben.