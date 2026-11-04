Schauspielerin Helen Mirren schwärmt von Ehemann

Ein Vorteil liegt nach Angaben der preisgekrönten Darstellerin darin, dass sie und ihr Mann sich erst mit mehr als 40 Jahren kennenlernten. "Da hatten wir beide schon einige Beziehungen hinter uns und wussten, was wir wollten - und ich war auch offen, ihn zu heiraten", sagte Mirren der Illustrierten.