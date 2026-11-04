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Schauspielerin Helen Mirren schwärmt von Ehemann

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Das Ehepaar wirkt immer noch frisch verliebt
©Getty Images North America, APA, AMY SUSSMAN
Die britische Schauspielerin Helen Mirren schwärmt von ihrem Ehemann Taylor Hackford. "Mein Mann bringt Liebe in mein Leben", sagte die 81-Jährige der Zeitschrift "Bunte" laut Mitteilung vom Mittwoch. Mit Blick auf das Geheimnis ihrer Beziehung fügte sie an: "Taylor war immer unglaublich loyal."

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Ein Vorteil liegt nach Angaben der preisgekrönten Darstellerin darin, dass sie und ihr Mann sich erst mit mehr als 40 Jahren kennenlernten. "Da hatten wir beide schon einige Beziehungen hinter uns und wussten, was wir wollten - und ich war auch offen, ihn zu heiraten", sagte Mirren der Illustrierten.

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