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Meghans Vater: Polizei findet Bilder von Kindesmissbrauch

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Meghan Markle hatte schon lange einen Verdacht gegen ihren Vater
©Afp, APA, LISA O'CONNOR
Philippinische Ermittler haben auf Datenträgern des Vaters von Meghan Markle Bilder von Kindesmissbrauch gefunden. Auf drei Speicherkarten und einem Mobiltelefon, die der Sohn von Thomas Markle übergeben habe, sei nach "intensivierten" Ermittlungen Material von Kindesmissbrauch entdeckt worden, teilte die philippinische Polizei der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch mit.

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Polizeichef José Melencio Nartatez Jr. warnte davor, nach dem Fund der Fotos vorschnell Schlussfolgerungen zu ziehen. "Wir müssen feststellen, woher diese stammen, wer dafür verantwortlich sein könnte und ob philippinische Gesetze verletzt wurden", sagte der Polizeichef mit Blick auf die entdeckten Bilder.

Die philippinische Polizei hatte vergangene Woche die Einleitung von Ermittlungen zu einem Laptop angekündigt. Dieser war in einem vermutlich früheren Wohnsitz von Thomas Markle gefunden worden, dessen Tochter Meghan mit dem britischen Prinzen Harry verheiratet ist.

Anfang der Woche hatte bereits die mexikanische Polizei im Zuge laufender Ermittlungen gegen Thomas Markle wegen Bildern von Kindesmissbrauch einen Lagerraum durchsucht. Die Staatsanwaltschaft im mexikanischen Bundesstaat Baja California teilte AFP am Montag mit, dass der Lagerraum von Thomas Markle angemietet worden sei, er werde nun nach Bildern von Kindesmissbrauch durchsucht. Demnach erfolgte die Razzia nach einem anonymen Hinweis.

Ende Oktober hatten britische Zeitungen wie die "Sun" berichtet, dass im Besitz von Meghans Vater in dessen früherem Haus auf den Philippinen Aufnahmen von Kindesmissbrauch gefunden worden seien. Demnach stieß Markles Sohn Thomas Markle Jr. auf die Bilder, als er Kisten in dem Haus durchsuchte.

Die Ehefrau von Prinz Harry äußerte sich erschüttert über die Vorwürfe gegen ihren Vater. Zugleich räumte sie ein, dass sie seit Jahren von dem Verdacht weiß. Die frühere US-Schauspielerin äußerte sich "zutiefst verstört" über die Vorwürfe, die britische Medien zuvor öffentlich gemacht hatten. Nachdem sie 2018 von derartigen Anschuldigungen erfahren habe, habe sie einen Kontakt zwischen ihren Kindern und ihrem Vater verhindert.

Meghans 82 Jahre alter Vater lebte in Cebu auf den Philippinen, bevor er Berichten zufolge Anfang des Jahres in die USA zurückkehrte. Er wies die Anschuldigungen in einem Interview mit der "Daily Mail" als einen "Haufen Lügen" zurück.

Prinz Harry und Meghan waren Ende August nach sechsjähriger Abwesenheit mit ihren beiden Kindern überraschend aus den USA nach Großbritannien zurückgekehrt. Das Paar hatte sich Anfang 2020 im Zuge eines Zerwürfnisses mit der königlichen Familie von seinen royalen Pflichten zurückgezogen.

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