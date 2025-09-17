PMCA-Impuls 2025: KI im Pharma-Marketing – von Buzzwords zu echten Strategien

Beim PMCA-Impuls am 16. September 2025 diskutierten Expert:innen, wie Pharmaunternehmen Künstliche Intelligenz sinnvoll einsetzen können – von Generative Engine Optimization bis zu konkreten Praxisbeispielen.
KI zwischen Hype und Realität
Wie wird aus dem Versprechen der Künstlichen Intelligenz konkreter Nutzen? Denn während in Forschung und Entwicklung bereits erste bahnbrechende Anwendungen sichtbar sind, hinkt das Pharma-Marketing oft hinterher. Der PMCA-Impuls am 16. September 2025 griff diese Diskrepanz auf und stellte die Frage: Wie gelingt der Sprung von Buzzwords und Pilotprojekten zu echtem Mehrwert in Vertrieb, Marketing und medizinischer Kommunikation?
Die Veranstaltung richtete sich an Marketing-Manager:innen und Entscheider:innen aus der Healthcare-Branche. Sie bot die Gelegenheit, aktuelle Entwicklungen kennenzulernen, Best Practices zu diskutieren und gemeinsam einen Blick auf die nächsten Schritte im Umgang mit KI zu werfen.
Generative Engine Optimization und Praxisbeispiele
Im Mittelpunkt des Impulses stand die neue Disziplin Generative Engine Optimization (GEO). Sie geht weit über klassische Maßnahmen wie SEO oder Google Ads hinaus und zeigt, wie Markenpräsenz in einer Welt optimiert werden kann, in der KI-Systeme Informationen zunehmend vorfiltern und präsentieren.
Die Expert:innen Kristin Mann (xeomed) sowie Martina Osterbauer (maracuja consulting) und Bernd Schossmann (neoastis) erläuterten, wie Unternehmen den „KI-Status“ ihrer Marken analysieren und aktiv beeinflussen können. Anhand von Beispielen aus OTC- und Rx-Bereich wurde gezeigt, wie sich generative KI bereits heute für Marketing, Vertrieb und medizinische Kommunikation einsetzen lässt. Chancen, Herausforderungen und konkrete Szenarien wurden mit dem Publikum diskutiert.