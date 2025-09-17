PMCA-Impuls 2025: KI im Pharma-Marketing – von Buzzwords zu echten Strategien

Wie wird aus dem Versprechen der Künstlichen Intelligenz konkreter Nutzen? Denn während in Forschung und Entwicklung bereits erste bahnbrechende Anwendungen sichtbar sind, hinkt das Pharma-Marketing oft hinterher. Der PMCA-Impuls am 16. September 2025 griff diese Diskrepanz auf und stellte die Frage: Wie gelingt der Sprung von Buzzwords und Pilotprojekten zu echtem Mehrwert in Vertrieb, Marketing und medizinischer Kommunikation?

Die Veranstaltung richtete sich an Marketing-Manager:innen und Entscheider:innen aus der Healthcare-Branche. Sie bot die Gelegenheit, aktuelle Entwicklungen kennenzulernen, Best Practices zu diskutieren und gemeinsam einen Blick auf die nächsten Schritte im Umgang mit KI zu werfen.