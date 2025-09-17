News Logo
ABO

PMCA-Impuls 2025: KI im Pharma-Marketing – von Buzzwords zu echten Strategien

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Artikelbild

©Katharina Schiffl
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit

Beim PMCA-Impuls am 16. September 2025 diskutierten Expert:innen, wie Pharmaunternehmen Künstliche Intelligenz sinnvoll einsetzen können – von Generative Engine Optimization bis zu konkreten Praxisbeispielen.

von

KI zwischen Hype und Realität

Wie wird aus dem Versprechen der Künstlichen Intelligenz konkreter Nutzen? Denn während in Forschung und Entwicklung bereits erste bahnbrechende Anwendungen sichtbar sind, hinkt das Pharma-Marketing oft hinterher. Der PMCA-Impuls am 16. September 2025 griff diese Diskrepanz auf und stellte die Frage: Wie gelingt der Sprung von Buzzwords und Pilotprojekten zu echtem Mehrwert in Vertrieb, Marketing und medizinischer Kommunikation?

Die Veranstaltung richtete sich an Marketing-Manager:innen und Entscheider:innen aus der Healthcare-Branche. Sie bot die Gelegenheit, aktuelle Entwicklungen kennenzulernen, Best Practices zu diskutieren und gemeinsam einen Blick auf die nächsten Schritte im Umgang mit KI zu werfen.

Generative Engine Optimization und Praxisbeispiele

Im Mittelpunkt des Impulses stand die neue Disziplin Generative Engine Optimization (GEO). Sie geht weit über klassische Maßnahmen wie SEO oder Google Ads hinaus und zeigt, wie Markenpräsenz in einer Welt optimiert werden kann, in der KI-Systeme Informationen zunehmend vorfiltern und präsentieren.

Die Expert:innen Kristin Mann (xeomed) sowie Martina Osterbauer (maracuja consulting) und Bernd Schossmann (neoastis) erläuterten, wie Unternehmen den „KI-Status“ ihrer Marken analysieren und aktiv beeinflussen können. Anhand von Beispielen aus OTC- und Rx-Bereich wurde gezeigt, wie sich generative KI bereits heute für Marketing, Vertrieb und medizinische Kommunikation einsetzen lässt. Chancen, Herausforderungen und konkrete Szenarien wurden mit dem Publikum diskutiert.

Events der Woche

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Steirisches Landeswappen für die Merkur Versicherung: Anerkennung für über 225 Jahre Engagement in der Steiermark
Corporate News
Steirisches Landeswappen für die Merkur Versicherung: Anerkennung für über 225 Jahre Engagement in der Steiermark
„To Be Discussed“: Creativ Club Austria startet neues Diskussionsformat mit Fokus auf Female Skills
Corporate News
„To Be Discussed“: Creativ Club Austria startet neues Diskussionsformat mit Fokus auf Female Skills
Vienna Coffee Festival begeistert in der Marx Halle
Reisen & Freizeit
Vienna Coffee Festival begeistert in der Marx Halle
Kulinarisches Gipfeltreffen in der Ottakringer Brauerei: Gault&Millau Genussmesse 2025 feiert zehnjähriges Jubiläum
Reisen & Freizeit
Kulinarisches Gipfeltreffen in der Ottakringer Brauerei: Gault&Millau Genussmesse 2025 feiert zehnjähriges Jubiläum
SME EnterPRIZE 2025: Generali zeichnet nachhaltige KMU aus
Umwelt
SME EnterPRIZE 2025: Generali zeichnet nachhaltige KMU aus
„Wa(h)re Kunst – Kunstplatz Wien“: ORF-Dokumentation beleuchtet Wiener Kunstmarkt
Menschen
„Wa(h)re Kunst – Kunstplatz Wien“: ORF-Dokumentation beleuchtet Wiener Kunstmarkt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER