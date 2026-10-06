Eine 28-jährige Laborantin des Irkutsker Instituts zur Pestbekämpfung ist nach Medienberichten Anfang Oktober 2026 in einem Krankenhaus in Schelechow bei Irkutsk gestorben. Die russische Gesundheitsaufsicht Rospotrebnadsor nennt als Todesursache eine „Lungenentzündung unbekannter Herkunft“. In den Proben seien keine Mikroorganismen nachgewiesen worden, die mit ihrer beruflichen Tätigkeit zusammenhängen, einen Laborunfall gebe es nicht, die epidemiologische Lage sei stabil (laut ORF.at).

Lokale Medien und Telegram-Kanäle berichten dagegen, der Frau sei bei der Arbeit ein Reagenzglas mit Pestbakterien zerbrochen, sie sei an Lungenpest erkrankt. Das ist nicht bestätigt. Rund 200 Kontaktpersonen stehen unter medizinischer Beobachtung, mehrere Krankenhäuser und eine Kinderklinik wurden zeitweise unter Quarantäne gestellt. Weitere Infektionen sind laut ZDF nicht bekannt. Der Kreml forderte, sich „ausschließlich an den Angaben der russischen Gesundheitsaufsicht“ zu orientieren und keinen Gerüchten zu glauben (laut Berliner Zeitung). Die US-Regierung und die EU-Kommission beobachten die Lage und fordern schnelle, offene Informationen.