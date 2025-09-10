Liebes Leben: „Herr Kaufmann, kann Liebe bedingungslos sein?“

Wenn ich die ganze Zeit nur abgewertet wurde, dann vielleicht auch mich selbst abwerte, fühle ich mich schnell angegriffen. Ist das so gemeint?

Genau. So ist es gemeint. Oder wenn ich positive und stabile Beziehungserfahrungen sehr früh gemacht habe, vielleicht sogar in die Nähe von bedingungsloser Liebe oder sagen wir mal bedingungsärmerer Liebe, wenn ich wirklich vielfältig geliebt wurde, dann werde ich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mit viel mehr Vertrauen in die Welt gehen, als wenn ich zum Beispiel meine ersten Beziehungspersonen nicht einschätzen konnte oder wenn die mal lieb waren oder mich das nächste Mal geschlagen haben oder nicht anwesend waren, dann werde ich logischerweise und nachvollziehbarerweise viel pessimistischer und misstrauischer in die Welt treten. Die Welt ist immer gleich. Aber ich erlebe sie anders.

Wie sind Sie eigentlich zu diesem Beruf gekommen?

Früher wollte ich Rockstar werden oder Legobauer. Aber dann kam es relativ rasch. Mich hat Sigmund Freud sehr früh fasziniert. Ich bin zufällig drüber gestolpert in der Phase, wo sich auch meine Sexualität entwickelt hat und ich habe ihn hochspannend gefunden, weil er mir das Gefühl gegeben hat, es ist alles normal. Insofern war Freud eine sehr wichtige Bezugsperson in meinem früheren Leben und auch später noch. Mich hat immer interessiert, warum Menschen so sind, wie sie sind. Ich war immer neugierig, warum Menschen Dinge so sagen und nicht anders, warum sie sich bei dem aufregen und beim anderen nicht. Dann haben mich psychologische Konzepte und vor allem auch am Anfang psychoanalytische Konzepte fasziniert und haben mir Antworten gegeben. Viele Antworten, die mir es ermöglicht haben, die Welt besser zu verstehen. So würde ich es am ehesten beschreiben.

Ich wüsste nicht, wie ich ohne psychologische Konzepte die Welt ausreichend gut für mich verstehen könnte. Psychotherapie ist ein Weg der Befreiung. Auch als Klinikchef versuche ich, Strukturen zu schaffen, wo Menschen sich möglichst ihrer Freiheit widmen können. Was will ich und was hemmt mich daran, meine Bedürfnisse zu leben, sind für mich die zentralen Lebensfragen. Deswegen habe ich den richtigen Beruf gefunden, weil mich diese Fragen interessieren und ich mich unendlich gern mit Menschen darüber austausche. Wenn ich ein Stück beitragen kann, Menschen an ihrer Wunscherfüllung oder Bedürfniserfüllung zu begleiten oder es ihnen zu ermöglichen, macht mich das glücklich.

Wenn ich nicht zufrieden mit mir bin und mich ungenügend fühle, brauche ich eine zehn Jahre lange Therapie oder muss ich fünfmal auf Reha gehen?

(Lacht) Ja, beides, 20 Jahre Psychotherapie und fünfmal auf Reha. Nein. Sich auf diesen Weg zu machen, nach seinen Bedürfnissen freier zu leben – zu lieben –, das würde ich jedem empfehlen. Ob dabei Psychotherapie oder Reha hilfreich sein kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich glaube jedenfalls nicht, dass jeder Psychotherapie braucht und jeder Reha braucht. Aber sich auf diesen Weg zu machen: Wie schaffe ich mit meinen Widersprüchlichkeiten, mit meinen Ambivalenzen, teilweise mit meinem Selbsthass und damit genauso mit den Widersprüchlichkeiten der anderen, mit den Dingen, die ich an jemandem nicht mag, gut zu leben? Das zahlt sich in jedem Fall aus. Ich meine, was gibt es sonst Wichtigeres im Leben?

Gibt es einen Gedanken, der für Sie besonders prägend war?

Sigmund Freud dürfte – eher gegen Ende seines Lebens – mal in einem Interview gefragt worden sein: „Sagen Sie mal, Herr Professor Freud, was glauben Sie ist letztlich wirklich heilsam in der Psychoanalyse?“ Er hat ein bisschen nachgedacht und hat dann gesagt: „Ich glaube, es ist die Liebe.“