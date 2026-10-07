Paprika schneller entkernen - mit diesem Trick?

Die Paprika mit einer Hand festhalten und mit der anderen den Strunk nach unten drücken. Den Strunk anschließend drehen und zusammen mit den Kernen und weißen Trennwänden herausziehen. Fazit: Einfacher gesagt als getan. Der Strunk lässt sich zwar leicht hineindrücken, aber nur schwer herausziehen. Außerdem bleiben einige Kerne und Teile der weißen Trennwände in der Paprika. Zusätzliche Schnippelarbeit ist also auch mit dieser Methode nötig.