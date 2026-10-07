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Paprika schneller entkernen - mit diesem Trick?

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Es bleiben einige Kerne und Teile der weißen Trennwände in der Paprika
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
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Eine Paprika ist schnell aufgeschnitten. Doch dann beginnt die eigentliche Arbeit: Strunk herauslösen, Kerne entfernen und die weißen Trennwände aus dem Inneren kratzen. Bis sie sauber entkernt ist, kann es etwas dauern. Gibt es dafür einen einfacheren Weg? Social Media ist voll von Lifehacks, die nur wenige Handgriffe erfordern. So soll sich eine Paprika mit der richtigen Technik schneller entkernen lassen.

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Die Paprika mit einer Hand festhalten und mit der anderen den Strunk nach unten drücken. Den Strunk anschließend drehen und zusammen mit den Kernen und weißen Trennwänden herausziehen. Fazit: Einfacher gesagt als getan. Der Strunk lässt sich zwar leicht hineindrücken, aber nur schwer herausziehen. Außerdem bleiben einige Kerne und Teile der weißen Trennwände in der Paprika. Zusätzliche Schnippelarbeit ist also auch mit dieser Methode nötig.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

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