Tellerlinsen: Vor dem Kochen salzen oder erst am Ende?

Doch egal, wie man die Linsen zubereitet - irgendwann kommen die meisten zu der Frage: Kann ich bereits Salz zum Kochwasser geben oder werden die Linsen dann nicht gar oder benötigen so viel länger? Der Mythos, dass Salz die Garzeit von Linsen verlängert, hält sich schon lange. "Aber das Gegenteil ist der Fall. Mit ein wenig Salz im Kochwasser sind Linsen, Bohnen und Co. schneller gar, da durch das Salz der Zellverbund in der Schale gelockert wird", erklären Küchenexpertinnen und -experten.

Anders als bei kurzgebratenem Gemüse, wo das Salz dafür sorgen würde, dass die Knackigkeit verloren geht, ist das frühzeitige Salzen generell bei Hülsenfrüchten sehr sinnvoll. Auch Gemüsebrühe kann bereits zu Beginn der Garzeit ins Kochwasser gegeben werden. Anders sieht es bei Säure aus. Denn sie härtet die Schale der Hülsenfrüchte. Daher den Schuss Essig oder Zitronensaft, der den Geschmack abrundet, erst am Schluss zugeben.

Bevor die Tellerlinsen beim Kochen ihre weiche und sämige Textur und dabei auch ihr erdiges und leicht nussiges Aroma entfalten, sollten sie gründlich gewaschen werden. Anschließend können sie für 8 bis 12 Stunden weichen. Profis empfehlen dafür die dreifache Menge Wasser. Das verkürze nicht nur die Kochzeit, sondern könne auch die Bekömmlichkeit verbessern.

Ihr Tipp: Wer zu Blähungen nach dem Verzehr von Hülsenfrüchten neigt, kann das Einweichwasser wegschütten und die Linsen anschließend in frischem Wasser garen. So werden wasserlösliche Inhaltsstoffe entfernt, die Verdauungsbeschwerden auslösen können. Eine langsame Gewöhnung an Hülsenfrüchte mit zunächst kleinen Portionen könne aber auch helfen, die Beschwerden langfristig zu mindern. Eingeweichte Tellerlinsen sind nach etwa 20 bis 30 Minuten gar, so der Richtwert der Küchenexpertinnen und -experten. Ohne Einweichen verlängert sich die Kochzeit, wobei da die Angaben auf der Verpackung einen guten Anhaltspunkt geben würden.