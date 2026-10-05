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Mit einem Trick landet ganz viel Luft in der Selleriesuppe

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Die Kartoffeln in der Suppe geben Bindung und machen satt
©APA, dpa-tmn, Julia uehren
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Gemütliches Herbstwochenende oder festliche Vorspeise - vielleicht sogar schon eine Idee für Weihnachten? Diese Selleriesuppe passt wunderbar für beide Gelegenheiten. Die Suppe ist schnell gemacht - denn die meiste Zeit verbringt sie auf dem Herd. Die Wärme macht das Herbstgemüse butterzart und kitzelt die kräftigen Aromen des Selleries hervor. Die Kartoffeln geben Bindung und machen satt, ein Apfel bringt eine dezente Süße zum herben, würzigen Geschmack des Selleries.

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Wenn man den Wildlachs wellenförmig auf Holzspieße zieht und mit ein paar Dillspitzen dazwischen verziert, sieht das nicht nur hübsch aus, sondern verhindert auch, dass der Lachs in der warmen Suppe gegart wird.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Julia Uehren/Julia Uehren

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