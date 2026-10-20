Long Covid: Warum manche Betroffene süß, bitter und umami nicht mehr schmecken

Wer nach einer Covid-Infektion monatelang kaum etwas schmeckt, hat offenbar messbare Veränderungen in den Geschmacksknospen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die am 19. Oktober im Fachjournal Chemical Senses erschienen ist. Beteiligt waren Forschende der University of Colorado Anschutz, der University of Wisconsin und zweier schwedischer Universitäten.

In den Geschmacksknospen der Betroffenen fand das Team zu wenig Boten-RNA für das Protein PLCβ2. Es verstärkt in den Geschmackszellen die Signale für süß, bitter und umami. „PLCβ2 wirkt wie ein molekularer Verstärker in den Geschmackszellen“, sagt Thomas Finger von der University of Colorado Anschutz, der korrespondierende Autor der Studie.