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Limette auspressen: Lieber halbieren oder vierteln?

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Fazit: Am Ende landet aber ungefähr gleich viel Saft im Glas
©APA, dpa, Christin Klose, GMS
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Limetten verleihen vielen Speisen und Getränken einen Frischekick. Wer keine Zitruspresse zur Hand hat, drückt die Frucht einfach mit der Hand aus. Doch das kann ganz schön mühsam sein. Gibt es einen einfachen Trick, mit dem sich die Limette besser auspressen lässt? TikTok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll.

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So soll schon die Art, wie die Limette geschnitten wird, einen Unterschied machen. Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tipp zum Auspressen von Limetten in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht es: Für die klassische Variante die Limette quer halbieren und die beiden Hälften mit der Hand auspressen. Für die Hack-Variante die Limette längs halbieren und die beiden Hälften jeweils neben dem Strunk noch einmal teilen. Den Strunk anschließend mit einem Messer entfernen und die vier Limettenstücke einzeln auspressen.

Fazit: Die Limettenviertel ohne Strunk lassen sich tatsächlich etwas leichter auspressen als die Limettenhälften. Mehr Saft kommt dabei allerdings nicht unbedingt heraus - in beiden Fällen landet ungefähr gleich viel im Glas. Der Hack erleichtert das Auspressen zwar etwas, bedeutet aber mehr Schnippelarbeit und mehr Saft auf dem Schneidebrett.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

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