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360-Grad-Blick: Neue Aussichtsplattform auf Island eröffnet

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Auf der durchgehenden Sitzbank lässt sich das Panorama genießen
©Esja Architecture, Arkibygg Ark, Arkibygg Arkitektar, Claudio Parada Nunes, APA
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Schroffe Berghänge, ein Fjord und der Nordatlantik - hier kann der Blick weit über die isländische Landschaft schweifen. In Ostisland hat eine neue Aussichtsplattform namens "Baugur Bjólfs" eröffnet, wie Visit Iceland berichtet. Der Rundweg ist 100 Meter lang und schmiegt sich an den rund 650 Meter hohen Berg Bjólfur.

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Ein Teil davon ragt über den Abgrund hinaus. Die Form ist den silbernen Ringen nachempfunden, die Wikingerfürsten einst als Grabbeigaben bekamen.

Die ringförmige Konstruktion aus Sichtbeton, Edelstahl und Lärchenholz befindet sich oberhalb des Küstenstädtchens Seyðisfjörður. Von dort führt eine Schotterstraße zum Hauptparkplatz. Vom da geht es zu Fuß weiter. Der Weg dauert etwa 15 Minuten.

Tipp: Für die Anreise werden Fahrzeuge mit Vierradantrieb empfohlen. Vorher am besten die Straßen und Wetterbedingen online bei safetravel.is prüfen.

Der Rundweg ist öffentlich zugänglich, barrierefrei und verfügt über eine durchgehende Sitzbank. Gäste mit Einschränkungen können direkt zur Aussichtsplattform fahren.

SEYÐISFJÖRÐUR - ISLAND: FOTO: APA/Esja Architecture & Arkibygg Ark/Esja Architecture & Arkibygg Arkitektar/Claudio Parada Nunes

Foto: Claudio Parada Nunes/Esja Architecture & Arkibygg Arkitektar/dpa-tmn..ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit dem genannten Text und nur bei vollständiger Nennung des vorstehenden Credits

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