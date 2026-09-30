360-Grad-Blick: Neue Aussichtsplattform auf Island eröffnet

Ein Teil davon ragt über den Abgrund hinaus. Die Form ist den silbernen Ringen nachempfunden, die Wikingerfürsten einst als Grabbeigaben bekamen.

Die ringförmige Konstruktion aus Sichtbeton, Edelstahl und Lärchenholz befindet sich oberhalb des Küstenstädtchens Seyðisfjörður. Von dort führt eine Schotterstraße zum Hauptparkplatz. Vom da geht es zu Fuß weiter. Der Weg dauert etwa 15 Minuten.

Tipp: Für die Anreise werden Fahrzeuge mit Vierradantrieb empfohlen. Vorher am besten die Straßen und Wetterbedingen online bei safetravel.is prüfen.

Der Rundweg ist öffentlich zugänglich, barrierefrei und verfügt über eine durchgehende Sitzbank. Gäste mit Einschränkungen können direkt zur Aussichtsplattform fahren.