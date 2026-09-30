Ist mein Smartphone wirklich neu? - Betrugs-Geräte entlarven

Hinter den Nummern verbergen sich viele Details zum Gerät. Denn über die Nummern kann der Hersteller Berichte mit vielen Informationen zum Smartphone abrufen, etwa:

Seriennummer und IMEI-Nummern finden sich bei Samsung-Smartphones etwa auf einem Typenschild-Aufkleber auf der Original-Verpackung, können aber auch in den Einstellungen des Smartphones unter "Telefoninfo" eingesehen werden. Bei älteren Modellen muss man unter Umständen auf die Menüpunkte "Geräteinformationen/Status" tippen.

Der Samsung-Support ist unter anderem per Live-Chat direkt auf der Samsung-Seite zu erreichen ("Samsung.com/de/support/livechat") oder auch über WhatsApp ("Samsung.com/de/support/contact/whatsapp").

Fahndern war es jüngst gelungen, ein europaweit agierendes Betrüger-Netzwerk auszuheben: Die Kriminellen hatten aus gebrauchten Teilen zusammengesetzte Smartphones im Internet als Neuware verkauft - vornehmlich über Online-Marktplätze.

Mehr als eine Million Telefone sollen so seit 2018 in ganz Europa vertrieben worden sein. Mutmaßlich handelt es sich dabei überwiegend um Samsung-Geräte.