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SpaceX-Triebwerksausfall könnte NASA-Mondmissionen verzögern

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Es war der 14. unbemannte Testflug der SpaceX-Rakete Starship
©Afp, APA, RONALDO SCHEMIDT
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Ein Triebwerksausfall beim 14. unbemannten Testflug der SpaceX-Rakete Starship könnte den Zeitplan der US-Raumfahrtbehörde NASA für künftige Mondmissionen gefährden. Zwar erreichte das Raumschiff bei dem Start im Bundesstaat Texas am Montag die Erdumlaufbahn und setzte erstmals kommerzielle Satelliten aus, die Mission musste jedoch wegen des Defekts um mehrere Stunden verkürzt werden.

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Nach der Trennung von der unteren Raketenstufe hatte sich eines der drei Haupttriebwerke vom Typ Raptor unerwartet abgeschaltet. Wie stark der Vorfall die Entwicklung zurückwirft, hängt Experten zufolge von der Fehlerursache ab. Es müsse geklärt werden, ob es sich um das einmalige Versagen eines Einzelteils oder um ein grundlegendes Konstruktionsproblem handele, sagte der Raumfahrt-Ingenieur Dean Sladen vom Unternehmen Accu Components. "Der eigentliche Druck ist der Mond. Die NASA braucht Starship für Artemis III." Diese Testmission in der Erdumlaufbahn ist für Sommer 2027 geplant, bevor 2028 erstmals seit 1972 wieder Menschen auf dem Mond landen sollen.

Das von Elon Musk gegründete und seit Kurzem börsennotierte Unternehmen konkurriert bei der Entwicklung einer Mondlandefähre mit Blue Origin von Jeff Bezos. Die NASA will dem Anbieter den Vorzug geben, der als Erster einsatzbereit ist. Damit soll sichergestellt werden, dass die USA noch vor China, das eine bemannte Landung für 2030 anstrebt, auf den Mond zurückkehren. Die komplexen Raptor-Triebwerke von SpaceX hatten bereits bei früheren Flügen Probleme bereitet. So zündete bei dem zwölften Testflug im Mai ein Triebwerk nicht wie geplant.

SpaceX Starship Flight 14 launches at SpaceX Starbase in Starbase, Texas on September 28, 2026. Flight 14 is planned to be the first to send Starship into orbit around the Earth as well as deploy Starlink satellites. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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