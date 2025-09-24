Leoben setzt Schwerpunkt auf Demenzfreundlichkeit: Neue Angebote für Betroffene und Angehörige

Die Stadt Leoben hat ihre Initiativen im Bereich Demenzbegleitung und -prävention erweitert. Mit der Demenz-Aktiv-Woche, die von 15. bis 19. September 2025 stattfand, einem eigens erarbeiteten Demenzratgeber, dem neuen Demenz-Café „VergissMeinNicht“ sowie dem Bewegungsprojekt „Gesund unterwegs – In Bewegung bleiben mit Demenz“ soll das öffentliche Bewusstsein gestärkt und Betroffene sowie deren Angehörige gezielt unterstützt werden.

„Demenz ist eine wachsende Realität in unserer Gesellschaft. Unser Ziel ist es, Verständnis, Teilhabe und Unterstützung für Betroffene selbstverständlich zu machen – und Angehörige spürbar zu entlasten“, erklärte Bürgermeister Kurt Wallner. „Als Stadt übernehmen wir Verantwortung und schaffen ein vertrauensvolles Umfeld, in dem niemand ausgeschlossen wird.“