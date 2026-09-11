Kinder bei ihren Träumen unterstützen: Große Ziele, kleine Schritte

Er selbst musste sich immer anhören, er sei zu klein für eine Profikarriere. Dass das nicht der Fall ist, beweist er in jedem Spiel auf der Eisfläche. "Du musst groß träumen und kannst nur so gut werden, wie du dir selbst zutraust. Ich habe nie auf das gehört, was die links und rechts von mir gesagt haben", sagt Rossi. Eine besonders wichtige Rolle kommt den Eltern allerdings zu. Sie sind die wichtigsten Bezugspersonen für Kinder, ihre Helden und Vorbilder. Reden sie ihren Sprösslingen allerdings ihre Träume und Ziele aus, ist das Selbstbewusstsein am Boden und damit auch die Motivation. "Meine Eltern haben mir immer gesagt: träum' groß", sagt der NHL-Star.

Die eigenen Kinder bei ihren Zielen zu unterstützen, ist gar nicht so schwer. Im ersten Schritt reicht es nämlich schon, die Kinder zu ermutigen. Auch wenn die Träume der Kinder noch so unerreichbar scheinen: Versuchen Sie, das Leben durch die Augen der Kids zu sehen. Aus ihrer Perspektive haben sie unendlich viel Zeit, an ihren Zielen zu arbeiten. Sie denken weniger in Grenzen und schränken sich dadurch nicht selbst ein. Nicht immer muss der Weg zum Traum nämlich ein gerader sein. Lassen Sie Kinder an ihre Träume glauben und verabschieden Sie sich von der Vorstellung des "realistischen" Ziels.