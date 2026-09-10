Wie gefährlich sind Vapes, Tabakerhitzer und Nikotinbeutel?

Sie sind pink und sehen aus wie Lippenstifte, andere wirken technisch cool und erinnern an ein Handy: Vapes. In vielen Kiosken oder Tankstellen stehen die E-Zigaretten seit einiger Zeit dicht gedrängt in den Regalen neben Schokoriegeln, Gummibärchen und Chips.

Mehr als eine Million Menschen in Deutschland nutzen die tabakfreien Apparate bereits, in denen Flüssigkeiten erhitzt werden, die meist mit Nikotin versetzt sind und dann als Nikotindampf inhaliert werden können. Die ausgefallenen Geschmacksrichtungen treffen besonders die Vorlieben von Teenies und jungen Erwachsenen. Mango ist dabei, Vanille oder Himbeere und Kreationen wie „Blueberry Cheesecake“. Einige, die den süßlichen Dampf konsumieren, würden wohl nie eine klassische Zigarette rauchen, weil sie diese eklig finden oder für zu gefährlich halten.

Fast jeder Fünfte ab 15 Jahren in Deutschland raucht allerdings auf hergebrachte Weise – trotz der meist unterschätzten Risiken: An die 130.000 Menschen sterben Jahr für Jahr insgesamt an den Folgen des Rauchens. Kein anderes legales Konsumgut ist für so viele Tote verantwortlich. E-Zigaretten hingegen gelten vielen als weniger schädlich – obgleich sich mehr und mehr abzeichnet: Die Vapes mögen weniger riskant sein, gefährlich aber sind auch sie. Und das gilt ebenso für andere Nikotinprodukte.