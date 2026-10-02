Elisabethinen Graz eröffnen Neubau: 222 Betten und neue Fachbereich-Struktur

Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl©Rene Strasser
Die Elisabethinen Graz haben ihren Neu- und Zubau eröffnet. 222 Betten, rund 36.000 Quadratmeter Gesamtfläche und die Zusammenführung mehrerer medizinischer Fachbereiche kennzeichnen den erweiterten Standort.
Mit der Eröffnung des Neu- und Zubaus haben die Elisabethinen Graz ein mehrjähriges Bauprojekt abgeschlossen. Der Erweiterungsbau erhöht die Kapazität von bisher 187 auf 222 Betten und umfasst rund 10.700 Quadratmeter zusätzliche Fläche. Alt- und Neubau verfügen zusammen über rund 36.000 Quadratmeter.
Mehrere Fachbereiche an einem Standort
Am Standort in der Elisabethinergasse sind nun Innere Medizin, Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, Radiologie sowie interdisziplinäre multimodale Schmerzmedizin gebündelt. Zum Angebot gehören außerdem ambulante und tagesklinische Einrichtungen, eine Notaufnahme, ein interprofessionelles Therapiezentrum sowie Diagnose- und Behandlungsbereiche.
Die Zusammenführung soll die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen medizinischen und therapeutischen Disziplinen erleichtern. Hintergrund sind unter anderem die demografische Entwicklung, die steigende Zahl älterer und multimorbider Patientinnen und Patienten sowie die zunehmende Bedeutung neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen.
Geschäftsführer Christian Lagger sagt: „Mit der Zusammenführung unserer Fachbereiche an einem Standort schaffen wir nicht einfach zusätzliche räumliche Kapazitäten. Wir schaffen vor allem neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Medizinische, pflegerische und therapeutische Kompetenzen können noch enger ineinandergreifen.“ Für die Alterspsychiatrie stehen 75 Betten zur Verfügung. Die räumliche Nähe von Medizin, Pflege, Therapie und Diagnostik soll die Abstimmung bei der Behandlung älterer Menschen erleichtern.
Krankenhaus in Holzbauweise
Der Neubau wurde als mehrstöckiges Krankenhaus in Holzbauweise errichtet. Holz ist dabei nicht nur konstruktives Material, sondern bleibt in zahlreichen Bereichen sichtbar. Natürliche Oberflächen an Wänden, Decken und Böden prägen die Innenräume. In den psychiatrischen Bereichen wurden Aufenthalts- und Bewegungsflächen sowie Gemeinschaftsräume vorgesehen. Ein Wandelgang verbindet Patientenzimmer, Gemeinschaftsräume und Therapiezonen.
Die Planung musste dabei unterschiedliche Anforderungen miteinander verbinden. Die dreilagige Fassade mit integriertem Sonnenschutz und perforierten Paneelen ermöglicht Tageslichteinfall und Ausblicke. Die Fenster der Patientenzimmer lassen sich nicht vollständig öffnen und berücksichtigen damit die Sicherheitsanforderungen der psychiatrischen Bereiche.
Bau bei laufendem Krankenhausbetrieb
Die Arbeiten erfolgten bei laufendem Krankenhausbetrieb. Bauabschnitte, Raumrochaden, technische Arbeiten und Übersiedelungen mussten daher aufeinander abgestimmt werden. Mitarbeiter:innen aus Medizin, Pflege, Therapie, Verwaltung und Technik waren in die Umsetzung eingebunden. Mit der Fertigstellung stehen auch neue Arbeits- und Funktionsbereiche für die verschiedenen Berufsgruppen zur Verfügung.
„Moderne Infrastruktur und die engere Zusammenarbeit der unterschiedlichen Fachbereiche schaffen beste Voraussetzungen für eine hochwertige Versorgung“, so Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl. „Als Arzt weiß ich aber auch: Die beste Infrastruktur ist nichts ohne die Menschen, die sie mit Leben erfüllen. Mein besonderer Dank gilt deshalb den Mitarbeiter:innen, die hier jeden Tag für ihre Patient:innen da sind.“
Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom ergänzt: „Die Elisabethinen entwickeln sich weiter und halten gleichzeitig an jenen Werten fest, die dieses Haus seit vielen Jahren prägen. Dazu gehört vor allem, dass bei allem medizinischen und technischen Fortschritt der Mensch im Mittelpunkt bleibt. Ich gratuliere sehr herzlich zu diesem gelungenen Schritt in die Zukunft und wünsche dem gesamten Team alles Gute für diesen neuen Abschnitt.“
Neuer Standort mit 222 Betten
Mit dem Neu- und Zubau sind die medizinischen Fachbereiche der Elisabethinen am Standort in der Elisabethinergasse zusammengeführt. Das Krankenhaus verfügt nun über 222 Betten und rund 36.000 Quadratmeter Gesamtfläche. Ein Schwerpunkt liegt auf der psychiatrischen und alterspsychiatrischen Versorgung, ergänzt durch die weiteren medizinischen Fachbereiche sowie ambulante und tagesklinische Angebote.