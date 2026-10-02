Elisabethinen Graz eröffnen Neubau: 222 Betten und neue Fachbereich-Struktur

Am Standort in der Elisabethinergasse sind nun Innere Medizin, Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, Radiologie sowie interdisziplinäre multimodale Schmerzmedizin gebündelt. Zum Angebot gehören außerdem ambulante und tagesklinische Einrichtungen, eine Notaufnahme, ein interprofessionelles Therapiezentrum sowie Diagnose- und Behandlungsbereiche.

Die Zusammenführung soll die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen medizinischen und therapeutischen Disziplinen erleichtern. Hintergrund sind unter anderem die demografische Entwicklung, die steigende Zahl älterer und multimorbider Patientinnen und Patienten sowie die zunehmende Bedeutung neurologischer und psychiatrischer Erkrankungen.

Geschäftsführer Christian Lagger sagt: „Mit der Zusammenführung unserer Fachbereiche an einem Standort schaffen wir nicht einfach zusätzliche räumliche Kapazitäten. Wir schaffen vor allem neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Medizinische, pflegerische und therapeutische Kompetenzen können noch enger ineinandergreifen.“ Für die Alterspsychiatrie stehen 75 Betten zur Verfügung. Die räumliche Nähe von Medizin, Pflege, Therapie und Diagnostik soll die Abstimmung bei der Behandlung älterer Menschen erleichtern.