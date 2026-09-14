Katharina Sturm: „Man kann nie wissen, was wirklich drin ist“

Legale Tests für illegale Drogen? Katharina Sturm ist die Teamleiterin für die Beratung und das Drugchecking bei checkit!, einer Organisation, die sich seit Ende der 90er damit beschäftig, wie man den Konsum von sogenannten Freizeitdrogen so risikoarm wie möglich gestalten kann. Wir treffen uns im neuen checkit! Lokal im U4 Center und sprechen über die Mission von checkit!, wie eine Beratung funktioniert, wie Risiken bei Drogenkonsum minimiert werden können und bei welchen Substanzen man besonders aufpassen muss.

Das Angebot von checkit! ist auf Freizeitdrogen ausgerichtet. Was soll das konkret bedeuten?

Der Begriff kommt ursprünglich aus dem Englischen: Recreational Drug Use. Das heißt, es geht um einen Konsum, der gelegentlich oder auch regelmäßiger stattfindet, aber mit der Konsummotivation zum Feiern gehen, aus Freude, aus Neugierde auf Bewusstseinserweiterung oder aus hedonistischen Gründen passiert. Man grenzt den Konsum von Abhängigkeit ab, wo ein Zwang oder auch eine Selbstmedikation dahinter steht. Es geht quasi um den Konsum, der im Freizeitsetting stattfindet.

Das ist also die Zielgruppe?

Genau. Also wir arbeiten mit Personen, die noch keine Abhängigkeit haben, sondern herumexperimentieren und dabei gerne Risiken reduzieren und Beratung nutzen möchten. Wir wollen mit ihnen eine konsumkritische Haltung entwickeln, Informationen geben und über das Drugchecking Risiken minimieren.

Das heißt, Menschen, die eine Abhängigkeit haben, werden nicht betreut?

Wenn Personen zu uns kommen, die z.B. das Drugchecking nutzen möchten, dann ist das auch eine Möglichkeit. Im Normalfall vermitteln wir aber an Beratungsstellen, bei denen der Schwerpunkt bei Abhängigkeitserkrankungen liegt, und die zum Beispiel ein medizinisches oder psychotherapeutisches Angebot haben.

Was will checkit! denn mit dem Angebot erreichen?

Grundsätzlich geht es uns darum, Schäden und Risiken, die durch Substanzkonsum entstehen können, zu reduzieren und Menschen dazu zu bringen, ihren eigenen Konsum zu reflektieren. Das heißt, sich mit ihnen gemeinsam anzuschauen: In welchen Situationen konsumiert jemand? Wie kommt es zu dieser Entscheidung? Wie geht es der Person damit und natürlich wie sich Risiken reduzieren lassen wenn sie sich dafür entscheidet, zu konsumieren?

Durch das Drugchecking bekommen wir außerdem einen Einblick in den Substanzmarkt und betreiben gleichzeitig wissenschaftliche Forschung. Wir bieten Beratung in unseren Beratungsstellen an, sind aber auch mobil unterwegs, beispielsweise bei Events, wo wir direkt vor Ort Drugchecking und Beratung anbieten können. Ein weiteres Projekt ist unser Peer-Projekt, bei dem wir im öffentlichen Raum unterwegs sind und mit Menschen über das Thema Substanzkonsum ins Gespräch kommen. Es gibt also viele Bereiche, die checkit! abdeckt.

Welche Substanzen sind erfahrungsgemäß besonders unsicher?

Prinzipiell kann man bei einer auf dem Schwarzmarkt erworbenen Substanz nie wissen was da drinnen ist. Das heißt, jede Substanz, die man kauft, sollte analysiert werden, weil man nur dann wirklich wissen kann, was man genau konsumiert. Es gibt schon gewisse Trends, die wir durch die Analysen sehen, also Substanzen, denen tendenziell mehr Streckstoffe beigemischt sind. Zum Beispiel beim Speed ist oft etwas beigemengt.

Unser aktueller Schwerpunkt liegt aber auf den Ecstasy-Pillen, weil wir da letztens Pillen entdeckt haben, in denen ein anderer Wirkstoff enthalten war, der sehr riskant oder potenziell tödlich ist. Es gibt also immer wieder Schwankungen bei unseren Beobachtungen und deswegen kann man nie genau sagen, welche Substanz stärker oder weniger stark gestreckt ist als eine andere, weil man es einfach nie wissen kann, ohne eine Analyse von genau der Substanz, die man gerade besitzt.