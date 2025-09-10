Kärnten Läuft 2025: 8.000 Teilnehmer rund um den Wörthersee

Mit 8.000 Starterinnen und Startern sowie tausenden Zuseherinnen und Zusehern ging Kärnten Läuft 2025 am letzten Augustwochenende über die Bühne. Das Laufevent am Wörthersee und in der Host City Klagenfurt setzte heuer erneut auf eine Mischung aus sportlichem Wettkampf, gemeinschaftlichem Erlebnis und neuen Impulsen.

Sportlich wurde der Wettkampf von den Athlet:innen aus Kenia dominiert. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Herren belegten sie jeweils die drei Top-Platzierungen. Bei der Herren holte sich Mathew Kiplimo mit einer Zeit von 1:01:26 Stunden den Sieg im Halbmarathon, bei den Frauen ging Ann Ndichu mit 1:09:41 Stunden als Gewinnerin hervor. Bester Österreicher war Emil Bezecny (LA Akademie Eisenstadt) auf dem zwölften Platz (1:05:37 Stunden) und beste Österreicherin Julia Mayer (DSG Wien), die mit 1:13:39 den hervorragenden fünften Platz erreichte.