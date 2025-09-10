News Logo
Kärnten Läuft 2025: 8.000 Teilnehmer rund um den Wörthersee

Blick von oben auf das Starterfeld in Velden

©Traussnig / Kärnten Läuft
Rund 8.000 Läuferinnen und Läufer verwandelten den Wörthersee und Klagenfurt in eine Laufarena. Neben Sport standen 2025 vor allem Gemeinschaft, Inklusion und neue Formate wie der „Lauf Ryder Cup“ im Mittelpunkt.

Mit 8.000 Starterinnen und Startern sowie tausenden Zuseherinnen und Zusehern ging Kärnten Läuft 2025 am letzten Augustwochenende über die Bühne. Das Laufevent am Wörthersee und in der Host City Klagenfurt setzte heuer erneut auf eine Mischung aus sportlichem Wettkampf, gemeinschaftlichem Erlebnis und neuen Impulsen.

Sportlich wurde der Wettkampf von den Athlet:innen aus Kenia dominiert. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Herren belegten sie jeweils die drei Top-Platzierungen. Bei der Herren holte sich Mathew Kiplimo mit einer Zeit von 1:01:26 Stunden den Sieg im Halbmarathon, bei den Frauen ging Ann Ndichu mit 1:09:41 Stunden als Gewinnerin hervor. Bester Österreicher war Emil Bezecny (LA Akademie Eisenstadt) auf dem zwölften Platz (1:05:37 Stunden) und beste Österreicherin Julia Mayer (DSG Wien), die mit 1:13:39 den hervorragenden fünften Platz erreichte.

Das Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis

Neue Formate und Kooperationen

Kärnten Läuft hat sich in den vergangenen Jahren durch innovative Ansätze profiliert – vom Hundelauf über den Night Run mit Verkleidungen bis zu den Running Doctors und der Running City mit Kabarettprogramm. 2025 kam mit dem Lauf Ryder Cup ein neues Format hinzu. In Anlehnung an den Golfsport traten Teams aus Kärnten und der Steiermark gegeneinander an. Ziel war dabei weniger der Wettbewerb als die gemeinsame Freude am Laufen. Die Kooperation mit dem Graz Marathon und die infrastrukturelle Verbindung beider Regionen durch den neuen Koralmtunnel unterstreichen diesen grenzüberschreitenden Ansatz.

Die Teilnehmer des Lauf Ryder Cups

 © Traussnig / Kärnten Läuft

Lauf Ryder Cup: Ergebnis

Lauf Ryder Cup: Ergebnis
 © Kärnten Läuft

Fokus auf Inklusion

Neben sportlichen Bewerben setzte Kärnten Läuft 2025 auch ein Zeichen für Inklusion. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion wurde das Thema in den Mittelpunkt gerückt. Zudem engagierte sich die Organisation „Sportfüralle“ gemeinsam mit Lebensgroß während der gesamten Veranstaltungswoche – von der Vorbereitung der Starterpakete bis zur Medaillenvergabe.

Michi Kummerer mit Golf-Special-Olympics-Sieger Alexander Flechl

 © Traussnig / Kärnten Läuft

