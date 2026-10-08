ABO

Hygiene: Kaltes oder warmes Wasser zum Händewaschen?

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Kaltes Wasser ist für die Haut schonender
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Erkältung, Grippe, Magen-Darm-Infekte: Viele Krankheitserreger werden über die Hände übertragen. Greifen wir uns an die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen, finden sie den Weg in unseren Körper und können uns krank machen. "Regelmäßiges Händewaschen ist wichtig, wenn man sich davor schützen will", sagt Gesundheitsexpertin Andrea Rückle.

von

News auf Google bevorzugen

Aber wie werden die Hände auch wirklich sauber? Aus der Küche kennen wir die Faustregel: Erhitzen tötet Keime. Und beim Geschirrspülen lautet der Rat stets, warmes Wasser zu nutzen. Muss es also auch beim Händewaschen warm sein, um sich gegen Erreger zu schützen?

Zwar stimmt es, dass warmes Wasser Fett besser abwäscht. Doch beim Händewaschen benutzen wir Seife und dann gilt: "Ob warm oder kalt ist nicht entscheidend. Die Wassertemperatur spielt mit Blick auf die Hygiene beim Händewaschen keine Rolle", so Andrea Rückle. Das Wasser sollte eine angenehme Temperatur haben, damit man seine Hände lange genug wäscht. Viel wichtiger ist, dass man seine Hände gründlich mit Seife einreibt und sich dafür etwas Zeit nimmt. Übrigens: Kaltes Wasser ist für die Haut schonender. Die Haut trocknet so weniger schnell aus.

Worauf kommt es beim Händewaschen also an? Am besten geht man Schritt für Schritt vor, empfiehlt Andrea Rückle. Expertinnen und Experten empfehlen diesen Ablauf:

"Noch wichtiger als die perfekte Technik ist, die Hände zum richtigen Zeitpunkt zu waschen - etwa nach dem Toilettengang, nach dem Husten, Niesen oder Naseputzen und vor der Zubereitung oder dem Essen von Lebensmitteln", sagt Andrea Rückle.

Und hier noch zusätzliche Tipps der Infektionsschutz-Expertin, für noch mehr Hygiene beim Händewaschen:

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Christin Klose/Christin Klose

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
US-Präsident Donald Trump
Technik
Möglicher Pestfall: Trump geht nicht von russischer Biowaffe aus
Oft nimmt man sich nicht die Zeit dazu, die Cookies abzulehnen
Technik
Freier Eintritt: So surfen Sie ohne Cookie-Banner
Eicheln und Bucheckern können Magen-Darm-Beschwerden verursachen
Gesundheit
Eicheln und Bucheckern - schlimm, wenn Kinder sie essen?
Schauspieler soll nur Umgangsrecht für gemeinsames Kind bekommen
Schlagzeilen
Mia Goth reicht Scheidung von Shia LaBeouf ein
Institut für Pestbekämpfung bei Irkutsk in Sibirien
Politik
Russische Behörde: Untersuchungen zeigen keine Pestfälle
Auszeichnung ist heuer mit zwölf Millionen Schwedischen Kronen dotiert
Technik
Chemienobelpreis: Kagan und Soai lösten Rätsel der Spiegelbild-Chemie
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER