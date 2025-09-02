Liebes Leben: Die Hermeneutik der Sexualität

Die Hermeneutik ist die Wissenschaft der richtigen Interpretation und geht auf den Götterboten Hermes zurück. Mit dieser Methode ersparen sich all jene, die sie anwenden, vornehmlich eines: Ständige Missverständnisse, Sprachbarrieren und Denkfehler zwischen klischeehaften Rollenbildern. Ich zeige Ihnen die Kunst der richtigen Auslegung an zwei Beispielen aus meiner Praxis. Sie werden sehen, wie Fehldeutungen eine Beziehung erschüttern.

Da sind erst einmal Johannes und Sofie. Sie sind als Paar ständig im Konflikt. Sofie ist total frustriert, wenn er „keine Lust auf sie hat“. Und da liegt schon der zentrale Denkfehler: Sofies schon vor ihm dagewesene Selbstzweifel nagen an ihrem Selbstwert. Und ihr Selbstwert wird wiederum, wenngleich unbewusst, nicht von ihrer, sondern erstaunlicherweise von seiner Libido abhängig gemacht.