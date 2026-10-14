Hans-Peter Hutter: „Die Verantwortung liegt nicht allein bei den Konsumenten“

Wenn es andererseits um Erkrankungen geht, die auch mit hormonähnlichen Chemikalien in Verbindung gebracht werden, so sieht das schon anders aus: Im Gegensatz zu Krebs sind die Zahlen bei Adipositas und Diabetes tatsächlich angestiegen. Vermehrte Fortpflanzungsprobleme bei Männern liegen quasi im Trend. Damit möchte ich nicht sagen, dass einzig und allein Chemikalien dafür verantwortlich sind. Das wäre unsinnig. Selbstverständlich spielen Bewegungsarmut, Fehlernährung und Stress hier eine bedeutende Rolle. Aber sie können einen gewissen Beitrag dazu leisten, sind allgegenwärtig – und kommen mittlerweile auch überall in unserer Umwelt vor.

Was diese endokrinen Disruptoren so besonders macht, ist ihre Fähigkeit schon in winzigen Mengen in unser fein abgestimmtes Hormonsystem eingreifen und grundlegende Körperfunktionen wie Wachstum, Stoffwechsel und Fortpflanzung stören zu können. Und das bereits in frühen Entwicklungsstadien, also schon während der Schwangerschaft.

Dann darf man auch nicht vergessen, dass zu dieser Gruppe zahlreiche Substanzen verschiedenster Art gehören: von Ewigkeitschemikalien (PFAS) oder bestimmten Flammschutzmitteln bis hin zu Organochlorpestiziden. Außerdem betrifft das ja nicht nur uns, sondern auch die Tierwelt.

Was sind Ihrer Einschätzung nach die gefährlichsten Produkte, die fast alle Menschen in Österreich häufig verwenden, und warum sind diese so gefährlich?

Es gibt nicht das eine einzelne Produkt, das besonders gefährlich ist, sondern es ist die Vielzahl an unterschiedlichsten Alltagsgegenständen, bei denen jeder einzelne bestimmte gesundheitsbedenkliche Stoffe beinhalten kann. Letztlich ist es dann die Summe der Chemikalien aus allen Produkten, die möglicherweise zu Beeinträchtigungen führen kann.

Erschwerend kommt hinzu, dass selbst wenn einzelne Stoffe unterhalb ihrer Bedenklichkeitsschwelle liegen, es aufgrund der Kombination aus den vielen verschiedenen Chemikalien im Organismus zu einer negativen Gesamtwirkung kommen kann.

Aber hinsichtlich einer potenziellen Schadwirkung stehen selbstverständlich kindernahe Produkte wie Spielzeug, Schnuller oder Kindertextilien im Fokus. Kleinkinder sind generell empfindlicher gegenüber Umwelteinflüssen; ihre Organsysteme, ihr Gehirn sind noch in Entwicklung und auch ihr Verhalten – Stichwort orale Phase - macht sie empfindlicher gegenüber Chemikalien.

Sie sprechen über Billigware aus China. Was unterscheidet denn westliches Plastik von chinesischem?

Wenn man über Billigware aus Asien redet, so ist das kein einfaches Thema. Es muss nicht unbedingt sein, dass etwa chinesisches Plastik grundsätzlich „schlechter“ ist als europäisches. Entscheidend ist nicht nur das Herkunftsland, sondern auch die Qualität der Rohstoffe, die eingesetzten Zusatzstoffe und nicht zuletzt wie Kontrollen aussehen.

Wenn also bei sehr billigen Produkten günstigere Kunststofftypen verwendet werden, dann kann das etwa deren Festigkeit und Haltbarkeit beeinflussen. Dazu kommt, dass Kunststoffe etliche Hilfsstoffe enthalten wie Weichmacher, Farbstoffe, UV-Stabilisatoren oder Flammschutzmittel. Und wenn dann Produkte zu wenig kontrolliert werden oder Rechtslücken existieren, ist es nicht überraschend, dass es unerwünschte und in der EU streng reglementierte Stoffe in unseren Haushalt schaffen.

Im Zuge von stichprobenartigen Untersuchungen decken Verbraucherschützer immer wieder auf, dass Billigware direkt aus China deutlich bis massiv mit in der EU schon längst verbotenen gesundheitsgefährlichen Chemikalien belastet ist. Importiertes Billigspielzeug weist in einem beträchtlichen Prozentsatz Sicherheitsmängel auf. Online-Marktplätze umgehen europäische Sicherheitskontrollen und die europäische Chemikalienverordnung - sie nutzen schlichtweg rechtliche Schlupflöcher.

Nun sind Produkte aus China via Amazon und Co. schnell und unkompliziert erhältlich. Die Herstellung erfolgt oft verdeckt, die Nachvollziehbarkeit ist nicht immer einfach. Welche Gefahren lauern hier für Konsument:innen? Kann man denn überhaupt chinesischen Herstellern trauen, auch, wenn sie mit BPA freien Produkten werben?

Das ist insgesamt schwierig. Egal, woher das Produkt kommt. Aus meiner Sicht sind Labels und Kennzeichnung mit vertrauenswürdigen Zertifikaten die einzige Möglichkeit für Konsument:innen.

Dann kommt dazu, dass BPA-frei insgesamt zu wenig bzw. irreführend ist. Es bedeutet zwar, dass dieser Stoff nicht verwendet wurde, aber oft durch andere Bisphenole (z.B. BPS, BPF) ersetzt wurde, die ähnliche hormonelle Wirkungen wie BPA zeigen. Im Idealfall sollte man Produkte wählen, die als komplett „bisphenol-frei“ deklariert sind.

Ewigkeitschemikalien, die in Zahnseide, AirFryer-Beschichtungen und Co. enthalten sind, sind mittlerweile bekannter. Welche gesundheitsschädlichen Chemikalien sind aber unbekannter, und trotzdem nicht weniger gefährlich? Auf welche sollten wir den Fokus noch stärker legen?

Sie haben recht. Einige Substanzgruppen stehen oft im Schatten der nun endlich in der Öffentlichkeit breiter diskutierten Ewigkeitschemikalien. Allerdings zu Unrecht.

Zu den Schadstoffgruppen, die wir zukünftig stärker beachten sollten, zählen etwa Quartäre Ammoniumverbindungen; Tenside, die vor allem wegen ihrer desinfizierenden und weichmachenden Wirkung massenhaft eingesetzt werden. Man findet sie z.B. in Weichspülern oder antibakteriellen Seifen. Neben Einfluss auf die Fortpflanzungsfähigkeit, stehen sie im Verdacht stehen, Atemwegserkrankungen wie Asthma zu verschlimmern.

Auch Weichmacher der neuen Generation wie DINCH (1,2-Cyclohexandicarbonsäure-diisononylester) sollten uns mehr beschäftigen. Sie werden als Ersatz für jene klassische Phthalate wie z.B. DEHP eingesetzt, die in der EU aufgrund ihrer hormonellen Wirksamkeit für viele Konsumgüter streng reguliert wurden. Obwohl sie quasi als harmloser gelten, mehren sich nun Hinweise, dass sie doch nicht ganz so harmlos sind. So zeigten Untersuchungen, dass DINCH in Abwehrzellen (Makrophagen) zellulären Stress und entzündungsfördernde Effekte auslösen können, was auch zu negativen gesundheitlichen Auswirkungen führen kann.

Wenn man über hormonell wirksame Substanzen liest, fühlen sich oftmals erst Frauen angesprochen. Aber wie wirken denn die von ihnen erwähnten Produkte auf den männlichen Körper?

Viele der bekannten Chemikalien mit einer hormonähnlichen Wirkung – sogenannte endokrine Disruptoren – haben oft eine östrogenähnliche Wirkung. Daher entsteht vielleicht der Eindruck, dass vor allem Frauen betroffen sein können. Es ist allerdings bekannt, so wie Sie es in der Frage angesprochen haben, dass diese Chemikalien speziell die männliche Fortpflanzungsfähigkeit beeinflussen bzw. beeinträchtigen können. Beobachtet wurden unter anderem geringere Spermienzahl und Beweglichkeit sowie mehr Spermien mit veränderter Form.

Zudem gibt es wissenschaftlich ernst zu nehmende Hinweise, dass hormonell wirksame Umweltchemikalien die Prostata beeinflussen und auch bei der Entstehung von Prostatakrebs eine Rolle spielen können. Dafür sprechen Erkenntnisse über hormonelle Veränderungen während früher Entwicklungsphasen und die Daten zu bestimmten beruflichen Pestizidbelastungen.

Und ergänzend: Was bewirken schädliche Umweltchemikalien im weiblichen Körper? Was sind die häufigsten Folgen?

Hormonell wirksame Stoffe können u.a. die hormonelle Steuerung des Zyklus – Stichwort: unregelmäßige Zyklen – und die Funktion der Eierstöcke mit Veränderungen der Eizellreifung beeinflussen. Weiters fanden sich für bestimmte Chemikalien Hinweise auf Zusammenhänge mit Endometriose, Wachstum von gebärmutterschleimhautähnlichem Gewebe außerhalb des Uterus, mit dem Auftreten von Myome – gutartige Muskelknoten der Gebärmutter und mit Brustkrebs. Aber man muss dazu ergänzen, dass die Erkrankungen mehrere Ursachen haben und sich sicher nicht pauschal auf Schadstoffe zurückführen lassen. Das gilt im Übrigen auch für die Aussagen zu den Männern.