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GEWINNSPIEL: 10 Pilates Classes bei Train & Tone in Wien gewinnen

In Kooperation mit Train & Tone
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Gesundheit
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Pilates im Takt der Musik, abwechslungsreiche Classes und ein Studio in zentraler Lage in der Wiener Neubaugasse: Train & Tone verbindet Bewegung mit Rhythmus. Gemeinsam mit dem Studio verlosen wir einen 10er-Block, mit dem Sie alle angebotenen Classes buchen können.

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Pilates bei Train & Tone: Was macht das Studio besonders?

Train & Tone verbindet klassische Pilatesübungen mit Musik und, je nach Class, dynamischen Cardioelementen. Die Bewegungen sind auf den Rhythmus abgestimmt. Neben intensiveren Einheiten gibt es auch ruhigere Classes mit kontrollierten Übungen. Viele Kurse lassen sich an das persönliche Trainingslevel anpassen.

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Welche Pilates Classes bietet Train & Tone an?

Jetzt einen 10er-Block für Train & Tone gewinnen

Sie möchten das Kursangebot selbst kennenlernen? Mit dem Gewinn können Sie verschiedene Classes ausprobieren und Ihr Training nach Ihren Vorlieben auswählen.

Ort: Neubaugasse 81/1, 1070 Wien
Teilnahmeschluss: 16. Oktober 2026

Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und gewinnen Sie mit etwas Glück zehn Classes bei Train & Tone. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

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