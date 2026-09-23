GEWINNSPIEL: 10 Pilates Classes bei Train & Tone in Wien gewinnen

Pilates im Takt der Musik, abwechslungsreiche Classes und ein Studio in zentraler Lage in der Wiener Neubaugasse: Train & Tone verbindet Bewegung mit Rhythmus. Gemeinsam mit dem Studio verlosen wir einen 10er-Block, mit dem Sie alle angebotenen Classes buchen können.
Pilates bei Train & Tone: Was macht das Studio besonders?
Train & Tone verbindet klassische Pilatesübungen mit Musik und, je nach Class, dynamischen Cardioelementen. Die Bewegungen sind auf den Rhythmus abgestimmt. Neben intensiveren Einheiten gibt es auch ruhigere Classes mit kontrollierten Übungen. Viele Kurse lassen sich an das persönliche Trainingslevel anpassen.
Welche Pilates Classes bietet Train & Tone an?
Das Angebot umfasst Mat Pilates, Infrared Pilates und Mama & Baby Pilates. Bei Mat Pilates stehen unter anderem diese Classes zur Auswahl:
Pilates: Dynamisches Ganzkörpertraining mit Pilatesübungen und Cardioelementen.
High Intensity Pilates: Eine intensivere Class mit Fokus auf Kraft und Ausdauer.
Dance Pilates: Eine Verbindung aus Pilates, Tanzbewegungen und Cardio. Tanzerfahrung ist nicht nötig.
Abs, Abs, Abs: Pilates mit Schwerpunkt auf der Körpermitte.
Abs & Arms: Übungen für Bauch, Arme und Rücken.
Booty & Abs: Training für Beine, Gesäß und Bauch.
Booty & Arms: Übungen für Beine, Gesäß, Arme und Rücken.
Bootylicious: Intensives Training mit Fokus auf Beine und Gesäß.
Das Studio liegt in der Neubaugasse 81/1 im 7. Wiener Gemeindebezirk. Die Classes werden auf Englisch abgehalten und vorab online gebucht. Matten und benötigtes Equipment sind vor Ort vorhanden.
Jetzt einen 10er-Block für Train & Tone gewinnen
Sie möchten das Kursangebot selbst kennenlernen? Mit dem Gewinn können Sie verschiedene Classes ausprobieren und Ihr Training nach Ihren Vorlieben auswählen.
Ort: Neubaugasse 81/1, 1070 Wien
Teilnahmeschluss: 16. Oktober 2026
Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und gewinnen Sie mit etwas Glück zehn Classes bei Train & Tone. Wir wünschen Ihnen viel Glück!