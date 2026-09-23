GEWINNSPIEL: 10 Pilates Classes bei Train & Tone in Wien gewinnen

Das Angebot umfasst Mat Pilates, Infrared Pilates und Mama & Baby Pilates. Bei Mat Pilates stehen unter anderem diese Classes zur Auswahl:

Pilates: Dynamisches Ganzkörpertraining mit Pilatesübungen und Cardioelementen.

High Intensity Pilates: Eine intensivere Class mit Fokus auf Kraft und Ausdauer.

Dance Pilates: Eine Verbindung aus Pilates, Tanzbewegungen und Cardio. Tanzerfahrung ist nicht nötig.

Abs, Abs, Abs: Pilates mit Schwerpunkt auf der Körpermitte.

Abs & Arms: Übungen für Bauch, Arme und Rücken.

Booty & Abs: Training für Beine, Gesäß und Bauch.

Booty & Arms: Übungen für Beine, Gesäß, Arme und Rücken.

Bootylicious: Intensives Training mit Fokus auf Beine und Gesäß.

Das Studio liegt in der Neubaugasse 81/1 im 7. Wiener Gemeindebezirk. Die Classes werden auf Englisch abgehalten und vorab online gebucht. Matten und benötigtes Equipment sind vor Ort vorhanden.