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Ein Abend ganz im Zeichen von Wild & Genuss

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NEWS lädt 2 Leser mit Begleitung zur exklusiven NEWS Masterclass am Bio-Landgut Esterházy ein. Freuen Sie sich auf einen besonderen kulinarischen Abend mit Einblicken in biologische Landwirtschaft, nachhaltige Jagd und regionale Wildspezialitäten.

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Erleben Sie ein exklusives kulinarisches Get-together am Bio-Landgut Esterházy und erfahren Sie mehr über nachhaltige Jagd, biologische Landwirtschaft sowie die Fleischmanufaktur und Lebensmittelproduktion.

David Simon, Leiter des Bereichs Naturschutz, Jagd, Fischerei und Forschung bei PANNATURA, gibt spannende Einblicke in die nachhaltige Bewirtschaftung und die Philosophie hinter den Produkten.

Im Anschluss erwartet Sie ein genussvoller Abend mit Spitzenkoch und Küchenchef Peter Zinter. Im Restaurant „Zum Gogosch“ präsentiert er regionale Wild-Spezialitäten aus eigener Jagd. Dazu dürfen Sie sich auf eine besondere Weinbegleitung mit dem Weingut Esterházy freuen.

Ort:
Bio-Landgut Esterházy

Datum:
15. September 2026

Start:
17:30 Uhr

Freuen Sie sich auf eine besondere NEWS Masterclass, die Wissen rund um nachhaltige Landwirtschaft und Jagd mit kulinarischem Genuss verbindet. Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance.

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Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance.

Teilnahmeschluss: 09.September 2026

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gemeinsam mit Ihrer Begleitung dabei sein!

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