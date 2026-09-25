GEWINNSPIEL: Healthy Leadership Event

Gemeinsam mit BIOGENA und Merkur Versicherung lädt NEWS am 13. Oktober 2026 um 17 Uhr zu einem exklusiven Abend in die BIOGENA PLAZA in Wien ein. Unter dem Motto „Healthy Leadership“ dreht sich an diesem Abend alles um die Frage, warum Gesundheit zunehmend zu einer strategischen Führungsaufgabe wird. Im Fokus stehen Themen wie Longevity, Mental Health, High Performance und zukunftsorientierte Führung.

Mit Keynote Speakerin Dr. Christina Mateju-Ertl, die ihre Perspektiven und Erfahrungen teilt. Im anschließenden Expert werden unterschiedliche Blickwinkel zusammengeführt und Fragen aus dem Publikum aufgegriffen. Durch den Abend führt WOMAN Chefredakteurin Michaela Strachwitz.

Auch der persönliche Austausch kommt nicht zu kurz: In der besonderen Atmosphäre der BIOGENA PLAZA bleibt Zeit für Gespräche, Networking und das Entdecken verschiedener Erlebnisstationen rund um Gesundheit und Wohlbefinden. Bei gesunden Snacks und Drinks lässt sich der Abend anschließend entspannt ausklingen.

NEWS verlost zwei exklusive Einladungen inklusive Begleitung für diesen besonderen Abend.