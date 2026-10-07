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Gestreifte Paprikaterrine mit Tomatenvinaigrette - so geht's

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Zu der Paprikaterrine schmeckt auf jeden Fall ein Grüner Veltliner
©Hubertus Schüler, APA, dpa-tmn
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Die gestreifte Paprikaterrine mit Tomatenvinaigrette ist ein Highlight in ihrem Buch "Aus Liebe zum Genuss". Darin verrät das prominente Fernsehkoch-Duo "Martina und Moritz" auch, wie es gelingt, Saft aus einer Paprikaschote zu gewinnen. Dazu werden zunächst Paprikaschoten im Ofen geröstet. Sind sie abgekühlt, geht es der Haut an den Kragen.

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"Man muss beim Abziehen der Haut die gegarte Paprikaschote einfach über einer Schüssel halten, die den herabtropfenden Saft auffängt", verrät Martina Meuth. Ihr Trick: "Am besten zuerst den Stiel herausziehen, aus dieser Öffnung dann den Saft, der sich in der Schote gesammelt hat, in die Schüssel laufenlassen." Und so geht das komplette Rezept genau:

Dazu schmeckt auf jeden Fall ein kräftiger Grüner Veltliner aus Niederösterreich, der über das berühmte "Pfefferl" verfügt, aber auch ein kräftiger Rosé oder ein junger, leichter, gut gekühlter Chianti, Valpolicella oder Barbera.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Hubertus Schüler/Hubertus Schüler

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