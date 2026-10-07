Gestreifte Paprikaterrine mit Tomatenvinaigrette - so geht's

"Man muss beim Abziehen der Haut die gegarte Paprikaschote einfach über einer Schüssel halten, die den herabtropfenden Saft auffängt", verrät Martina Meuth. Ihr Trick: "Am besten zuerst den Stiel herausziehen, aus dieser Öffnung dann den Saft, der sich in der Schote gesammelt hat, in die Schüssel laufenlassen." Und so geht das komplette Rezept genau:

Dazu schmeckt auf jeden Fall ein kräftiger Grüner Veltliner aus Niederösterreich, der über das berühmte "Pfefferl" verfügt, aber auch ein kräftiger Rosé oder ein junger, leichter, gut gekühlter Chianti, Valpolicella oder Barbera.