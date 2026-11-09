Weihnachten mal anders: Urlaub statt Familienessen

Und warum nicht? "Das bietet die Möglichkeit, Weihnachten einmal ganz anders und bewusst zu gestalten - nach den eigenen Bedürfnissen", sagt die Psychologin Christina Miro. Eine Reise ist auch deshalb perfekt dafür, weil der damit verbundene Ortswechsel hilft, die gewohnten Strukturen rund ums Fest komplett hinter sich zu lassen.

Exotisch ist die Idee der weihnachtlichen Reisen keinesfalls, das zeigen die Buchungszahlen. Nicht nur, aber gerade auch in den Skigebieten ist rund um Weihnachten Hochsaison. Der auf Winterreisen spezialisierte Veranstalter Snowtrex verzeichnet dann die höchste Buchungsrate. Hotels und Ferienhäuser in hoch gelegenen Alpenorten sind oft schon frühzeitig ausgelastet. Wer etwas abseits sucht und längere Anfahrten von der Unterkunft zur Talstation in Kauf nimmt, hat bessere Chancen, auch kurzfristig noch etwas zu finden - und das ist bestenfalls auch noch deutlich günstiger.

Oder es geht in den Norden: Kurze Tage und lange heimelige Nächte gibt es im finnischen Lappland. Gute Chancen auf das Sichten von Polarlichtern, Husky-Safaris oder Rentierschlittenfahrten stehen dort anstelle von Skiabfahrten auf dem Programm. Schnäppchenurlaub sind die Festtage in Finnland nicht.

Lappland-Rundreisen seien rund um die Feiertage deutlich teurer, sagt Aage Dünhaupt vom größten deutschen Veranstalter Tui. "So kostet eine achttägige Standort-Rundreise in Ylläsjärvi über die Feiertage ab 2.830 Euro pro Person im Doppelzimmer mit Flug nach Kittilä und Halbpension."

Weihnachten im Warmen ist das Kontrastprogramm dazu. Zum Beispiel in Ägypten: Tui-Sprecher Dünhaupt zufolge ist das Land der Preis-Leistungs-Sieger unter den Sonnenzielen. In Badeorten wie Marsa Alam, Sharm El Sheikh und Hurghada bekomme man "sehr viel Urlaub fürs Geld", bestätigt Dennis Schrahe. Der Geschäftsführer von Alltours gibt ein Preisbeispiel von einem Hotel in Hurghada: sieben Nächte über Weihnachten im Bungalow mit All-inclusive und Flug ab 851 Euro pro Person. Auch die Türkei können preisbewusste Urlauber ins Auge fassen. Kulturell spielt Weihnachten in jenen Ländern zwar keine Rolle, viele Hotels schmücken aber für ihre Gäste und servieren Weihnachtsmenüs.

Eine weitere Alternative auf der Mittelstrecke sind die Kanaren: "Sie sind auch in diesem Jahr das mit Abstand beliebteste Sonnenziel unserer Gäste über Weihnachten und Silvester", sagt Tui-Sprecher Dünhaupt. Unter den Fernreisezielen seien das südliche Afrika mit Südafrika und Namibia, die Inseln im Indischen Ozean wie Mauritius und die Seychellen sowie asiatische Reiseziele wie Thailand und Vietnam, zählt Anke Budde auf, die selbst ein Reisebüro führt.

"Natürlich darf auch die Karibik nicht fehlen", so Budde. Die Hurrikansaison endet dort Ende November, dann beginnt in vielen karibischen Regionen eine attraktive Reisezeit mit hohen Temperaturen und vergleichsweise wenig Regen. Entsprechend sind die Preise: Für einen Urlaub muss man eher mehrere Tausend Euro pro Person einplanen.

Weder Badespaß noch Pisten-Action zur Bescherung gewünscht? Dann hat Aage Dünhaupt eine Idee: "Madeira ist ein Geheimtipp für alle, die weder Ski noch Strand benötigen", so der Tui-Sprecher. Frühlingshaftes Wetter und ideale Bedingungen zum Wandern, das biete die portugiesische Atlantikinsel.

Oder eine Kreuzfahrt? Auch hier gibt es reichlich Angebote, weil die Nachfrage groß ist. An Bord von Aida Cruises müssen Kinder dabei nicht auf eine schöne Bescherung verzichten, so die Reederei: Der Weihnachtsmann verteile mit seinen Engeln die mitgebrachten Geschenke der Eltern.

Ob Kreuzfahrt, Fernreise, Baden, Skifahren oder entspannte Tage in einer schönen Stadt - entscheidend sei am Ende, dass die Reise zu den persönlichen Vorstellungen passe, so Budde. Denn: Weihnachten und auch Silvester seien für viele Menschen emotional besonders wichtige Tage. "Entsprechend hoch sind auch die Erwartungen an eine Reise in dieser Zeit."

Egal, wohin es am Ende geht: Hat man sonst immer mit der Familie gefeiert, sollte man die Reisepläne möglichst frühzeitig kommunizieren, rät Psychologin Miro. "Damit sie sich auch vorbereiten können und diese Veränderung nicht plötzlich kommt."

Am elegantesten ist dabei, mit Ich-Botschaften zu sprechen: "Ich habe das Berfnis, zu Weihnachten mal etwas Besonderes zu erleben." Und man kann gleich noch ein Angebot machen: etwa, dass einem das gemeinsame Festessen wichtig ist und man sich wünscht, sich vor der Reise zu treffen oder es anschließend nachzuholen.

Wahrscheinlich ist, dass dennoch nicht alle glücklich damit sein werden, dass man zu den Feiertagen woanders ist. "Man kann aber nicht immer allen Erwartungen gerecht werden. So ist das einfach", sagt Miro. Und man sollte sich klarmachen: So eine Reise ist womöglich das beste Geschenk, das man sich selbst machen kann.