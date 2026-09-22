Fitnesstraining für Jugendliche: Worauf Eltern achten sollten

Sport, idealerweise als Kombination aus Kraft- und Ausdauersport, ist auf vielen Ebenen förderlich. Kinder und Jugendliche, die schon früh die Vorteile und Freude an Bewegung entdecken, sollten unbedingt unterstützt werden. Auf physiologischer Ebene hilft sie, Übergewicht vorzubeugen, stärkt das Herz-Kreislauf-System, sorgt für starke Knochen, Gelenke und Muskulatur und fördert die Koordination sowie den Gleichgewichtssinn. Sportliche Kinder und Jugendliche sind zudem seltener krank. Zudem fördert Sport die Bildung neuer Nervenzellen im Gehirn.

Auf psychischer Ebene profitieren sportliche Kinder und Jugendliche von mehr Selbstvertrauen, weniger depressiver Verstimmungen und mentaler Stärke. Teamgeist, Freundschaften und Stressabbau ergeben sich fast nebenbei. Grundsätzlich sollten sich Kinder und Jugendliche täglich mindestens 60 Minuten bei mittlerer bis hoher Anstrengung bewegen.