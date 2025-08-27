Social Media: Schöne Scheinwelt

Sich mit Gleichaltrigen zu messen, gehört zur Entwicklung einer eigenständigen Persönlichkeit dazu. Vergleiche entstehen immer, das war auch schon vor Social Media so. Was sich jetzt aber geändert hat, ist die schiere Anzahl der Menschen, mit denen Kinder und Jugendliche konkurrieren wollen. Sie haben als Vergleich nicht mehr nur die eigenen Klassenkameraden und Freunde, sondern die ganze Welt. Und die ist auf Social Media in den seltensten Fällen echt. Im Gegenteil: Studien zufolge nutzen bis zu 80 Prozent der Mädchen täglich Filter auf ihren eigenen Postings, weil sie sich im Vergleich zu den Bildern in den Sozialen Netzwerken unzulänglich fühlen. Kein Wunder, schließlich sind auch die mehr Schein als Sein – es entsteht ein ungesunder Kreislauf.