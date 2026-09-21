ABO

Andrücken und ab ins Säckchen: Würzen mit Wacholderbeeren

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Wacholderbeeren verfeinern besonders deftige Gerichte
©APA, dpa, GMS, Tobias Hase
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Harzig, leicht süßlich und etwas pfeffrig, so lässt sich die Würze von Wacholderbeeren umschreiben. Ihre besondere Note geben sie klassischerweise Wildgerichten und Sauerkraut. Aber auch Soßen, Suppen oder Eingelegtes profitieren von den kleinen dunklen Kügelchen, heißt es vom Bundeszentrum für Ernährung (BZfE).

von

News auf Google bevorzugen

Damit ihre ätherischen Öle optimal an die Speisen abgegeben werden können, raten die Ernährungsexperten, die Beeren vor dem Kochen leicht anzudrücken. Dosiert werden sie eher sparsam, denn Wacholderbeeren haben ein intensives Aroma.

Am Ende sollen die Beeren natürlich nicht im Essen schwimmen. Daher gibt man sie zum Mitgaren am besten in ein Kräutersäckchen oder Tee-Ei. So lassen sie sich vor dem Servieren einfach entfernen.

Im Handel gibt es Wacholderbeeren, denen traditionell auch nachgesagt wird, Speisen bekömmlicher zu machen, meist als getrocknete, ganze Beeren. Um ihr Aroma zu behalten, müssen sie kühl, dunkel und trocken gelagert werden. Seltener kann man sie auch in gemahlener Form kaufen.

Die Beeren kann man nach dem ersten Frost auch selbst sammeln. Aber Achtung: Nur Beeren pflücken, wenn es sich sicher um den Gemeinen Wacholder handelt. Denn die meisten Wacholdergewächse, unter anderem der im Alpenraum vorkommende Sadebaum (Juniperus sabina), sind sehr giftig.

MÜNCHEN - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 1.10.2012) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Tobias Hase/Tobias Hase

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Bedürfnisse der betreuten Person werden oft über eigene gestellt
Technik
Pflegende Angehörige benötigen laut Studie mehr psychische Hilfe
Vor allem die Mütter spielen eine wichtige Rolle als Lehrerinnen
Technik
Schimpansen geben Wissen über Werkzeuggebrauch weiter
++ ARCHIVBILD ++ Menschen waren bei Untersuchung der KI klar überlegen
Technik
KI hat gravierende Schwächen beim Erkennen von Formen
Die Abgabe für Tagestouristen könnte auf 30 Euro steigen
Reisen & Freizeit
Venedig prüft Erhöhung der Touristengebühr
Kritische Gedanken gegenüber sich selbst kennen viele
Gesundheit
Immer selbstkritisch? Wie wir sanfter mit uns selbst werden
Neue Katzenarten wurden schon lange nicht mehr entdeckt
Technik
Erstmals seit einem Jahrhundert eine neue Katzenart entdeckt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER