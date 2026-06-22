"Auffällig kann sein, wenn ein Kind oder Jugendlicher plötzlich sehr streng beim Essen wird: bestimmte Lebensmittelgruppen meidet, Kalorien zählt, Mahlzeiten auslässt, Ausreden findet, nicht mitzuessen, oder auffallend viel über „gesund“, „ungesund“, „clean“ oder „verboten“ spricht. Auch ein starker Gewichtsverlust, häufiges Wiegen, intensive Beschäftigung mit Figur und Körper oder übermäßiger Sport können Hinweise sein", sagt Dr. Nichterl. "Ebenso wichtig sind Veränderungen, die nicht sofort mit Essen in Verbindung gebracht werden: Rückzug, Gereiztheit, depressive Stimmung, Leistungsdruck, Perfektionismus, starke Scham, Angst vor gemeinsamen Mahlzeiten oder der Wunsch, immer mehr Kontrolle über den eigenen Alltag zu bekommen", so die Ernährungswissenschafterin.

Bei Bulimie oder anderen Formen gestörten Essverhaltens können zusätzlich Hinweise wie heimliches Essen, verschwundene Lebensmittel, häufige Toilettengänge nach dem Essen, Erbrechen, geschwollene Speicheldrüsen, Zahnschäden oder Kreislaufprobleme auftreten. Bei Binge Eating stehen wiederkehrende Essanfälle mit Kontrollverlust im Vordergrund, häufig begleitet von Schuldgefühlen und Scham.