Eicheln und Bucheckern - schlimm, wenn Kinder sie essen?

Roh sind Eicheln und Bucheckern gar keine gute Idee. Denn: "Die können ganz schön ordentlich Magen-Darm-Beschwerden verursachen. Das kommt einfach daher, weil Eicheln Gerbstoffe enthalten, sogenannte Tannine", erklärt Krehl. Und in Bucheckern steckt der schwach giftige Stoff Fagin.

Eicheln und Bucheckern kann man vielfältig in der Küche verwenden. Vorher muss man die Gerbstoffe beziehungsweise die Giftstoffe jedoch herauslösen. Das geht so:

Eicheln und Bucheckern sind glutenfrei. Wer sie zermahlt, kann damit einen Teil des herkömmlichen Mehls ersetzen und etwa Brot oder Kekse backen. Um vollständig glutenfrei damit zu backen, benötigt man weitere Zutaten für die Bindung, etwa Eier, Flohsamenschalen oder Leinsamen - und natürlich viele Eicheln und Bucheckern.