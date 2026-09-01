PDF-Dokumente sicher bearbeiten - diese Software hilft

Natürlich gibt es auch seriöse Gratis-Seiten zur PDF-Bearbeitung. Aber die Recherchearbeit, welche das sind, kann man sich auch sparen - etwa, wenn man unter Windows die kostenlose Freeware PDF24 Creator installiert. Diese taugt - anders als der Name vermuten lässt - nicht nur zum Erstellen von PDFs.

Mit der Software des Entwicklers Stefan Ziegler werden automatisch auch der PDF24 Reader zum Anzeigen von PDFs sowie die PDF24 Toolbox installiert. Und letztere hat es in sich: In ihr stecken alle erdenklichen PDF-Bearbeitungsmöglichkeiten, insgesamt an die 40 Funktionen; eine Art Schweizer PDF-Taschenmesser also. Alle Features lassen sich offline auf dem eigenen Rechner nutzen. Nach der Installation dieses Softwarepakets ist man also bestens vorbereitet, wenn sich mal wieder eine spezielle PDF-Aufgabe stellt - und es womöglich auch noch schnell gehen muss.