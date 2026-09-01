ABO

PDF-Dokumente sicher bearbeiten - diese Software hilft

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Alle Features lassen sich offline auf dem eigenen Rechner nutzen
©APA/APA/dpa-tmn/Zacharie Scheurer/Zacharie Scheurer
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Mal schnell zwei PDF-Dokumente aneinanderhängen, ein PDF beschneiden und schwärzen, eine Seite drehen oder bei einem Dokument den Kopierschutz entfernen: Wer solche und ähnliche Dinge zu erledigen hat, stößt bei einer Internetsuche leicht auf PDF-Online-Dienste, die den Anschein erwecken, kostenlos oder günstig zu sein. Am Ende, nach der Bearbeitung im Browser, entpuppen sie sich aber vielleicht als teure Abofalle.

von

News auf Google bevorzugen

Natürlich gibt es auch seriöse Gratis-Seiten zur PDF-Bearbeitung. Aber die Recherchearbeit, welche das sind, kann man sich auch sparen - etwa, wenn man unter Windows die kostenlose Freeware PDF24 Creator installiert. Diese taugt - anders als der Name vermuten lässt - nicht nur zum Erstellen von PDFs.

Mit der Software des Entwicklers Stefan Ziegler werden automatisch auch der PDF24 Reader zum Anzeigen von PDFs sowie die PDF24 Toolbox installiert. Und letztere hat es in sich: In ihr stecken alle erdenklichen PDF-Bearbeitungsmöglichkeiten, insgesamt an die 40 Funktionen; eine Art Schweizer PDF-Taschenmesser also. Alle Features lassen sich offline auf dem eigenen Rechner nutzen. Nach der Installation dieses Softwarepakets ist man also bestens vorbereitet, wenn sich mal wieder eine spezielle PDF-Aufgabe stellt - und es womöglich auch noch schnell gehen muss.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Zacharie Scheurer/Zacharie Scheurer

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Patienten leben länger, aber ähnlicher Effekt bei Grippeimpfung
Technik
Neue Studie findet keinen Beleg für mRNA-Bonus bei Krebsbehandlung
Noch sind nicht alle Rückstaus im E-Mail-Versand abgearbeitet
Technik
E-Mail-Störung bei Microsoft - Systeme wieder angelaufen
Das Durchschnittsalter der Probanden lag bei 63 Jahren
Gesundheit
Langfristige Blutdruckkontrolle verringert Demenzrisiko
++ ARCHIVBILD ++ Blutdrucksenkung kann Demenz verhindern
Technik
Langfristige Blutdruckkontrolle verringert Demenzrisiko
Der Aargauer Polizeikommandant Michael Leupold
Politik
Festnahme nach tödlichen Schüssen bei Rave in der Schweiz
Technik
Forschende knacken Rekord bei der Messung von Sonnenneutrinos
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER