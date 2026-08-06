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Brauchen ältere Menschen wirklich Nahrungsergänzungsmittel?

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Nahrungsergänzungsmittel - Nährstoff-Booster oder unnötiges Risiko?
©APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose
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"Mehr Energie", "Besseres Gedächtnis", "Straffere Haut", "Mehr Vitalität", "Linderung von Gelenkschmerzen": Werbebotschaften wie diese preisen Nahrungsergänzungen als einfache Lösungen an, die gerade für ältere Menschen verlockend wirken. "Doch Nahrungsergänzungsmittel sind keine Wundermittel", warnen Verbraucherschützer.

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Die größte Gefahr bei der Einnahme sei die unkontrollierte Dosierung. "Denn mehr ist nicht besser", sagt Angela Clausen. Die Ökotrophologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Verbraucherzentrale nennt drei Beispiele für Risiken, die mit der Einnahme einhergehen können.

1. Gerade bei fettlöslichen Vitaminen wie Vitamin D könne eine Überdosierung zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen führen. "Zu viel Vitamin D kann den Kalziumspiegel im Blut erhöhen, was zu Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit und Muskelschwäche führen kann", so Clausen. In extremen Fällen könnten sich Nierensteine bilden oder sogar schwere Nierenschäden auftreten.

2. Auch die Einnahme von Brausetabletten ist für manche Menschen mit Risiken verbunden: "Sie enthalten häufig größere Mengen verstecktes Natrium, also einen Salz-Bestandteil, der bei Menschen mit Bluthochdruck diesen zusätzlich erhöhen kann", klärt Clausen auf.

3. Besonders kritisch seien mögliche Wechselwirkungen mit Medikamenten. Angela Clausen: "Das gilt ganz besonders für Nahrungsergänzungsmittel mit pflanzlichen Zutaten. Auch Laborwerte können verfälscht werden, so beeinflusst beispielsweise die Einnahme von Biotin einen Biomarker für Herzinfarkt."

Statt allerlei Nahrungsergänzungsmittel zu schlucken und auf Wunder zu hoffen, sei das Gegenteil ratsam: In den meisten Fällen reichen aus Clausens Sicht ein aktiver Lebensstil mit regelmäßiger Bewegung, ausreichend Schlaf, Krafttraining gegen Muskelabbau und viel Zeit an der frischen Luft sowie eine ausgewogene Ernährung aus, um den Nährstoffbedarf zu decken.

WITTENBERGE - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

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