30 Jahre Omni-Biotic: Institut AllergoSan feiert Jubiläum und präsentiert neue Forschungsergebnisse

Das österreichische Familienunternehmen Institut AllergoSan lud am Dienstag in die Barocken Suiten des Wiener Museumsquartiers, um das 30-jährige Bestehen seiner Probiotika-Marke Omni-Biotic zu begehen.

Gründerin und Mikrobiom-Expertin Anita Frauwallner erinnerte in ihrer Ansprache an die Anfänge des Unternehmens, die auf eine persönliche Erfahrung zurückgehen: die schwere Erkrankung ihres Ehemanns an Colitis ulcerosa und Darmkrebs. Diese Erfahrung habe ihr Interesse an der Rolle des Mikrobioms für die Gesundheit geweckt – zu einer Zeit, als das Thema in der Forschung noch wenig Beachtung fand.