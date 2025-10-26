30 Jahre Omni-Biotic: Institut AllergoSan feiert Jubiläum und präsentiert neue Forschungsergebnisse

Anita Frauwallner©Johannes Hödl
Das Institut AllergoSan feierte im Museumsquartier Wien das 30-jährige Bestehen der Marke Omni-Biotic. Gründerin Anita Frauwallner zog Bilanz über drei Jahrzehnte Mikrobiomforschung und gab Einblicke in neue wissenschaftliche Entwicklungen.
Das österreichische Familienunternehmen Institut AllergoSan lud am Dienstag in die Barocken Suiten des Wiener Museumsquartiers, um das 30-jährige Bestehen seiner Probiotika-Marke Omni-Biotic zu begehen.
Gründerin und Mikrobiom-Expertin Anita Frauwallner erinnerte in ihrer Ansprache an die Anfänge des Unternehmens, die auf eine persönliche Erfahrung zurückgehen: die schwere Erkrankung ihres Ehemanns an Colitis ulcerosa und Darmkrebs. Diese Erfahrung habe ihr Interesse an der Rolle des Mikrobioms für die Gesundheit geweckt – zu einer Zeit, als das Thema in der Forschung noch wenig Beachtung fand.
Neue Erkenntnisse aus der Mikrobiomforschung
1995 entwickelte Frauwallner das erste Produkt der Marke, „Omni-Biotic 6“, das als erstes Multi-Spezies-Probiotikum gilt. Es enthält sechs wissenschaftlich geprüfte Leitkeimstämme zur Unterstützung der Darmfunktion. Heute umfasst die Marke mehr als 20 verschiedene Probiotika, basiert auf rund 150 Studien und gilt im deutschsprachigen Raum als Marktführer.
Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung wurden auch neue Erkenntnisse aus der Mikrobiomforschung vorgestellt. Frauwallner betonte, dass der Darm als zentrales Gesundheitsorgan zu verstehen sei – als Teil des Immunsystems und des Stoffwechsels. Entscheidend sei die Qualität der verwendeten Bakterienstämme, die in klinischen Studien auf ihre Wirkung in verschiedenen Anwendungsfeldern geprüft werden.
Internationale Expansion wird angetrieben
Mit Blick auf die Zukunft kündigte Frauwallner eine verstärkte internationale Expansion sowie neue Forschungskooperationen an. Das Ziel sei es, die Bedeutung des Mikrobioms noch stärker in der medizinischen Praxis zu verankern und innovative Produktlinien zu entwickeln.
Zum Jubiläum präsentierte das Institut AllergoSan zudem eine Sonderedition von „Omni-Biotic 6“ mit Gutscheinaktionen für Kundinnen und Kunden.