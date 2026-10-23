Reploid beteiligt sich an Forschungsprojekt zur Entwicklung nachhaltiger Biotenside

Die Reploid Deutschland GmbH, eine Tochtergesellschaft der Reploid Group AG mit Sitz in Wels, beteiligt sich am Forschungsprojekt BioSurfZ. Ziel ist es, ein biotechnologisches Verfahren zur Herstellung nachhaltiger Tenside vom Labor- in den Pilotmaßstab zu überführen. Die Substanzen kommen unter anderem in Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegeprodukten zum Einsatz und ermöglichen die Verbindung von Wasser mit Fett und Schmutz.

Im Mittelpunkt steht die Nutzung regionaler Neben- und Reststoffe als Ausgangsmaterial. Dadurch sollen bisher wenig genutzte Rohstoffe wirtschaftlich verwertet, die Abhängigkeit von fossilen Ressourcen reduziert und regionale Wertschöpfungsketten gestärkt werden.

Forschungspartner bündeln ihre Kompetenzen

Das zweijährige Projekt wird vom Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB koordiniert. Neben Reploid Deutschland ist die Leipziger Altatec GmbH beteiligt. Weitere assoziierte Partner ergänzen das Konsortium.

Reploid bringt seine Erfahrung in der industriellen Verwertung organischer Reststoffe mithilfe von Larven der Schwarzen Soldatenfliege ein. Darüber hinaus erforscht das Unternehmen verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für Insektenfett und will damit neue Geschäftsfelder erschließen.

Förderung durch deutsches Forschungsministerium

BioSurfZ wird vom deutschen Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) im Rahmen des Programms „WIR! – Wandel durch Innovation in der Region“ und des Innovationsnetzwerks „BioZ – Biobasierte Innovationen aus Zeitz & Mitteldeutschland“ gefördert.

Das Projekt soll neben der Entwicklung nachhaltiger Produktionsverfahren auch den wirtschaftlichen Strukturwandel in Mitteldeutschland unterstützen. Reploid ist in der Region bereits mit Standorten in Leipzig und Pegau vertreten.