BIOGENA investiert über vier Millionen Euro in den Ausbau der eigenen Produktion

Neuer Produktionsstandort in Salzburg-Liefering schafft zusätzliche Kapazitäten für den Topseller BIOGENA ONE und stärkt den Produktionsstandort Österreich
BIOGENA setzt seinen Wachstumskurs fort und investiert mehr als vier Millionen Euro in den Ausbau seiner eigenen Produktion. Mit der Inbetriebnahme eines neuen Produktionsstandorts im Salzburger Stadtteil Liefering schafft das österreichische Mikronährstoffunternehmen zusätzliche Kapazitäten für seinen Topseller BIOGENA ONE und stellt die Weichen für weiteres Wachstum. Auf rund 3.500 Quadratmetern Produktions- und Lagerfläche wird künftig die gesamte Sachet-Produktion von BIOGENA ONE gebündelt – von der Verarbeitung der Rohstoffe bis zum Versand.
Die Nachfrage nach BIOGENA ONE ist seit der Markteinführung im Jahr 2024 kontinuierlich gestiegen. Mit dem neuen Produktionsstandort reagiert BIOGENA auf dieses Wachstum und schafft gleichzeitig zusätzliche Kapazitäten am bisherigen Produktionsstandort in Koppl, weil dort Ressourcen für andere Produkte und zukünftige Entwicklungen frei werden. Die neue Produktionslinie ist aktuell auf eine Leistung von rund 180 Sachets pro Minute ausgelegt. Zum Vergleich: Am bisherigen Standort lag die Produktionsleistung bei rund 100 Sachets pro Minute. Gleichzeitig bietet der neue Standort weiteres Potenzial für künftige Kapazitätserweiterungen.
„Mit dem neuen Produktionsstandort investieren wir gezielt in unsere Zukunft. Die Nachfrage nach BIOGENA ONE entwickelt sich äußerst dynamisch, weshalb wir unsere Produktionskapazitäten konsequent ausbauen. Gleichzeitig stärken wir unsere Produktion in Österreich und schaffen die Grundlage dafür, unsere Kundinnen und Kunden auch künftig zuverlässig, flexibel und in gewohnt hoher Qualität zu versorgen. Der Standort Liefering ist ein wichtiger Meilenstein unserer langfristigen Wachstumsstrategie“, sagt Dr. Albert Schmidbauer, Gründer und CEO von BIOGENA.
Gesamte Produktion an einem Standort gebündelt
Am neuen Produktionsstandort in Liefering werden künftig sämtliche Produktionsschritte für BIOGENA ONE durchgeführt: vom Verwiegen der Rohstoffe über das Mischen und Verpacken bis hin zur Qualitätskontrolle, Kommissionierung und dem direkten Versand. Durch das integrierte Lager entfallen zusätzliche Transportwege, wodurch sich Logistikprozesse vereinfachen und Produkte schneller versendet werden können.
Der Standort beschäftigt aktuell 16 Mitarbeitende im Zweischichtbetrieb. Die Infrastruktur wurde bereits so geplant, dass zukünftige Erweiterungen der Produktionskapazitäten möglich sind.
Moderne Produkte für mehr Effizienz, Qualität und Nachhaltigkeit
Auch bei der Gestaltung des neuen Standorts standen effiziente Prozesse und attraktive Arbeitsbedingungen im Mittelpunkt. Ein Atrium sorgt für Tageslicht in der Produktionshalle und schafft ein angenehmes Arbeitsumfeld.
Die Abwärme der Absauganlagen wird in den Wintermonaten zur Beheizung der Halle genutzt. Zudem stehen 15 Ladepunkte für die Elektrofahrzeuge der BIOGENA-Firmenflotte zur Verfügung.
Wie an den bestehenden Produktionsstandorten erfüllt auch der neue Produktionsstandort höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards. Die Produktion erfolgt nach denselben zertifizierten Prozessen wie in Koppl, darunter die international anerkannte Lebensmittelsicherheitszertifizierung FSSC 22000.
„Ein neuer Produktionsstandort entsteht nicht über Nacht. Hinter diesem Projekt stehen viele Monate intensiver Planung und eine großartige Zusammenarbeit unterschiedlichster Teams. Dass wir nun einen Standort in Betrieb nehmen können, der moderne Produktionsbedingungen schafft und gleichzeitig Raum für weiteres Wachstum bietet, macht mich und das gesamte Projektteam besonders stolz“, sagt Stefan Klinglmair, COO von BIOGENA und Projektverantwortlicher für den neuen Produktionsstandort.
Grundlage für weiteres Wachstum
Mit dem neuen Produktionsstandort erweitert BIOGENA seine Produktion und schafft die Voraussetzungen, um der steigenden Nachfrage auch künftig mit kurzen Lieferzeiten, hoher Produktionsqualität und einer sicheren Versorgung begegnen zu können. Gleichzeitig bietet der Standort weitere Ausbaureserven und ist damit ein wichtiger Baustein der langfristigen Unternehmensentwicklung.
ÜBER BIOGENA:
Die BIOGENA GROUP ist ein österreichisches Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Salzburg, Österreich. Seit mehr als 20 Jahren entwickelt und produziert BIOGENA wissenschaftlich fundierte Premium-Mikronährstoffe und ganzheitliche Gesundheitslösungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeitende und verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit Verantwortung für Menschen, Gesellschaft und Umwelt.
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