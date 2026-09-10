BIOGENA investiert über vier Millionen Euro in den Ausbau der eigenen Produktion

BIOGENA setzt seinen Wachstumskurs fort und investiert mehr als vier Millionen Euro in den Ausbau seiner eigenen Produktion. Mit der Inbetriebnahme eines neuen Produktionsstandorts im Salzburger Stadtteil Liefering schafft das österreichische Mikronährstoffunternehmen zusätzliche Kapazitäten für seinen Topseller BIOGENA ONE und stellt die Weichen für weiteres Wachstum. Auf rund 3.500 Quadratmetern Produktions- und Lagerfläche wird künftig die gesamte Sachet-Produktion von BIOGENA ONE gebündelt – von der Verarbeitung der Rohstoffe bis zum Versand.

Die Nachfrage nach BIOGENA ONE ist seit der Markteinführung im Jahr 2024 kontinuierlich gestiegen. Mit dem neuen Produktionsstandort reagiert BIOGENA auf dieses Wachstum und schafft gleichzeitig zusätzliche Kapazitäten am bisherigen Produktionsstandort in Koppl, weil dort Ressourcen für andere Produkte und zukünftige Entwicklungen frei werden. Die neue Produktionslinie ist aktuell auf eine Leistung von rund 180 Sachets pro Minute ausgelegt. Zum Vergleich: Am bisherigen Standort lag die Produktionsleistung bei rund 100 Sachets pro Minute. Gleichzeitig bietet der neue Standort weiteres Potenzial für künftige Kapazitätserweiterungen.