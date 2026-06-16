WK Kärnten will Wörthersee als nicht "natürlich" einstufen

Hintergrund ist die EU-Wasserrahmenrichtlinie. Bei natürlichen Wasserkörpern ist ein weitgehend natürlicher Zustand das Ziel. Bei einem "erheblich veränderten Wasserkörper" sind die Bewertungskriterien und ökologischen Ziele niedriger gesteckt. Der Wirtschaftsbund argumentiert die "erhebliche Veränderung" in dem Antrag, der der APA vorliegt, unter anderem mit der Ringkanalisation um den See, Uferverbauungen, Schifffahrt und touristischer Nutzung.

Ökologischer Zustand "mäßig"

Weil der Wörthersee bisher als "natürlicher Wasserkörper" geführt wurde, wurden strenge ökologische Bewertungskriterien und Zielwerte angelegt. Nach Messungen, aufgrund derer der ökologische Zustand von "gut" auf "mäßig" herabgesetzt wurde - Hauptproblem sind zu wenige Wasserpflanzen (Makrophyten) - wurde im Vorjahr ein Maßnahmenplan präsentiert. Vorgeschlagen wurden unter anderem der Rückbau harter Seeuferverbauungen, ein Besatzstopp für Karpfen und eine Neuregelung des Motorbootverkehrs.

Mit dem beschlossenen Antrag wird Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) aufgefordert, die Einstufung des Wörthersees zu "aktualisieren". Sternad betont, das sage nichts über die Qualität des Sees, es gehe nur um "gewisse Parameter". "Experten haben uns gesagt, wir würden den Wörthersee wie einen Bergsee beurteilen. Wenn wir den Wörthersee als unverbaut betrachten, ist das einfach falsch. Das ist kein Natursee, es gibt sehr viel verbautes Seeufer."

Sternad kritisiert, es würde eine "Anti-Motorboot- und Anti-Establishment-Diskussion" geführt. Tausende lebten vom See. "Wenn ich höre von Rückbauten von Stegen: Das hat einen ökonomischen Schaden!" Stege müssen inzwischen alle zehn Jahre neu genehmigt werden. Wenn ökologisch Verbesserungsbedarf herrscht, wird eine Verlängerung schwierig, ganz besonders bei einem "natürlichen Wasserkörper". Die Wirtschaftskammer argumentiert, dass durch kleinere Stege oder weniger Motorboote keine ökologische Verbesserung garantiert sei, auch weil der Klimawandel dem See zusetze.

"Inakzeptabler Weg"

Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbands, kritisiert den Vorstoß der Wirtschaftskammer. "Ich sehe einen gewaltigen Widerspruch dazu, wie man den Wörthersee üblicherweise verkauft: als intakte Natur." Es gebe eine EU-rechtliche Verpflichtung, die Seen in einen besseren Zustand zu bringen, zu Renaturierung, Einbauten und Begradigungen müssten entfernt werden. "Davon möchte man sich hier verabschieden. Das halte ich für unlauter und für einen Widerspruch zur touristischen Zielsetzung." Die Kategorie "erheblich veränderter Wasserkörper" sei für "Gewässer, wo ein Kraftwerk nach dem anderen ist, oder wo überhaupt kein natürliches Ufer mehr vorhanden ist". Der Wörthersee habe diese Einschätzung nicht verdient. "Die Wirtschaftskammer will sich der Maßnahmen entledigen, ein inakzeptabler Weg."

Entwurf des Ministeriums bis Dezember

Aus dem zuständigen Ministerium für Land- und Forstwirtschaft hieß es, der Entwurf des 4. Nationalen Gewässerbewirtschaftungsplans werde als Verordnung bis 22. Dezember 2026 in einem gemeinsamen Planungsprozess der zuständigen Ministerien und Länder unter Berücksichtigung der Wasserrahmenrichtlinie erstellt und anschließend einer sechsmonatigen Öffentlichkeitsbeteiligung unterzogen. Verwiesen wird auch auf das Projekt "Seendialog Wörthersee", wo unter Einbindung aller Betroffenen am See breit getragene Lösungsansätze für künftige Nutzungen erarbeitet werden. "Damit soll sichergestellt werden, dass der See auch für künftige Generationen Naturidyll und Erholungsraum bleibt."

Die für Naturschutz zuständige Kärntner Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) ist "irritiert" ob des Vorstoßes der Wirtschaftskammer. Die Wasserqualität sei sehr gut, sie bekenne sich zu einer Verbesserung des ökologischen Zustands des Wörthersees, sagte sie am Rande einer Pressekonferenz am Dienstag. "Das gehört als Ganzes betrachtet. Ein "Eh schon wurscht" möchte ich auf keinen Fall."

Kritik am Wirtschaftskammer-Vorstoß kam auch von den Grünen. Landessprecherin Olga Voglauer: "Einerseits verkauft man den Wörthersee als Naturparadies, andererseits erklärt man ihn plötzlich zum verbauten Problemfall, sobald Naturschutzmaßnahmen wirtschaftlichen Interessen im Weg stehen. Das kann man nicht erfinden." Nicht der Naturschutz bedrohe den Tourismus sondern eine Politik, die die ökologische Substanz opfere.