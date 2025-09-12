Wiens Hotels für Weihnachten und ESC gut gebucht

Dass die Erhöhung der Ortstaxe mit 1. Dezember gerade noch abgewendet werden konnte, lasse Wiens Tourismusunternehmer aufatmen, versicherte Neutatz – der seit Anfang September als Branchenobmann fungiert. Dass die Ortstaxe nun erst zur nächsten Sommersaison steige, rette den Hotels die Winter- und Frühlingssaison. Im Wiener Rathaus hatte man auf die Kritik an der Budgetmaßnahme reagiert und die Erhöhung verschoben.

„Viele Hotels haben gerade vor Weihnachten auch Stammgäste, die jedes Jahr die vorweihnachtliche Stimmung in Wien erleben wollen“, erklärte Neutatz. In den vergangenen Wochen habe das Weihnachtsgeschäft angezogen, auch das Songcontest-Wochenende sei bereits gut gebucht: „Da sind viele Verträge unter Dach und Fach, wir werden nach einem etwas schwächeren Sommer wieder einen guten Winter haben.“