Tourismus im Wandel: dna Kongress 2025 setzt Zeichen für Kooperation und Zukunftsgestaltung

Der dna Kongress 2025 hat sich einmal mehr als zentrale Plattform für Entscheidungsträger:innen im Tourismus positioniert. Mit knapp 200 Teilnehmer:innen erreichte die Veranstaltung im Montforthaus Feldkirch ein neues Rekordniveau. Im Mittelpunkt des diesjährigen Leitmotivs „Wandel meistern – Tourismus-Zukunft gestalten“ stand der offene Dialog zwischen Akteur:innen aus verschiedenen Regionen und Disziplinen.

„Der dna Kongress ist viel mehr als eine Fachtagung – er ist ein lebendiger Raum für Vordenker:innen, Möglichmacher:innen und Gestalter:innen des Tourismus von morgen,“ betonte Mathias Schattleitner, Präsident des Destinations-Netzwerks Austria. „Gerade in Zeiten des Wandels brauchen wir Orte, an denen Austausch als Kraftquelle funktioniert. Genau das hat Feldkirch eindrucksvoll bewiesen.“