Wiener Naschmarkt: Neue Markthalle eröffnet

Denn das Umfeld des Naschmarkts wird großflächig umgestaltet. Schon fertig ist der sogenannte Naschpark, der am äußersten westlichen Ende auf der Wienfluss-Überplattung errichtet wurde. Das angrenzende Flohmarkt-Areal befindet sich hingegen noch im ursprünglichen Zustand. Das Gelände, wo am Samstag Altwaren feilgeboten werden, dient unter der Woche als Parkplatz. Wie Sima ausführte, wird man sich diesem Bereich 2027 widmen. Vorher steht noch die Renovierung von Freiflächen direkt bei der Halle an. Sie werden für den Bauernmarkt genutzt.

Die neue Attraktion am Naschmarkt sorgt offenbar nicht für ungeteilte Begeisterung. Die FPÖ fühlt sich bei dem Gebäude an eine "Autobahnraststätte" erinnert, wie sie via Aussendung mitteilte. Und eine kleine Gruppe von Anrainern war sogar mit einem Transparent am Naschmarkt aufmarschiert. "Keinen Sima-Bobo-Kobel" war darauf zu lesen.

Bewohnerinnen und Bewohner der angrenzenden Bezirke haben bereits in der Vergangenheit gegen Hallen-Pläne mobil gemacht. Freie Flächen sollten nicht bebaut werden, forderten sie. Die Stadt verwies heute darauf, dass jener Platz, auf dem nun der Marktraum zu finden ist, schon bei der Eröffnung des Naschmarktes mit Marktständen versehen war. Diese wurden großteils im Jahr 1972 abgerissen.