Westbahn: 3 tägliche Direktverbindungen Wien-Spittal/Drau

©APA, HANS KLAUS TECHT
Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember führt die Westbahn eine ganzjährige, tägliche Direktverbindung von Wien nach Spittal/Drau bzw. retour dreimal täglich ein. Angekündigt war bereits eine tägliche Verbindung in die Oberkärntner Bezirksstadt, am Donnerstag avisierte das Unternehmen nun die höhere Frequenz. Die Fahrtdauer beträgt laut Plan gut vier Stunden.
von
Die Verbindungen sind über den Tag verteilt: Die Abfahrtszeiten in Wien sind 7.15 Uhr, 13.15 Uhr und 16.15 Uhr. Ab Spittal fahren die Züge um 7.40 Uhr, 11.40 Uhr und um 17.40 Uhr in Richtung Wien ab. Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch: "Mit drei Verbindungen pro Richtung kann man seine Reise viel flexibler planen. Dazu kommen zusätzliche Züge zwischen Spittal und Villach, die gerade für Pendler interessant sind."
WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/HANS KLAUS TECHT