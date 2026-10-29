Westbahn: 3 tägliche Direktverbindungen Wien-Spittal/Drau

Die Verbindungen sind über den Tag verteilt: Die Abfahrtszeiten in Wien sind 7.15 Uhr, 13.15 Uhr und 16.15 Uhr. Ab Spittal fahren die Züge um 7.40 Uhr, 11.40 Uhr und um 17.40 Uhr in Richtung Wien ab. Westbahn-Geschäftsführer Thomas Posch: "Mit drei Verbindungen pro Richtung kann man seine Reise viel flexibler planen. Dazu kommen zusätzliche Züge zwischen Spittal und Villach, die gerade für Pendler interessant sind."