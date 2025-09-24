News Logo
Vienna Rumfestival 2025 feiert zehnte Ausgabe mit Rekordbesuch

Das Vienna Rumfestival fand am 19. und 20. September 2025 zum zehnten Mal in der Ottakringer Brauerei statt. Erstmals auf drei Ebenen ausgetragen, bot es internationale Marken, Masterclasses und neue Formate wie den European R(h)um Award und eine Rum-Versteigerung.

von

Am 19. und 20. September 2025 ging die zehnte Ausgabe des Vienna Rumfestivals über die Bühne. Das Spirituosen-Event, das seit zehn Jahren in Wien veranstaltet wird, verzeichnete nach Angaben der Organisatoren einen Rekordbesuch.

Rum-Walks, der European R(h)um Award und kubanische Live-Musik

Erstmals erstreckte sich das Festival über drei Ebenen der Ottakringer Brauerei. Dadurch standen mehr Flächen für nationale und internationale Aussteller zur Verfügung, von etablierten Produzenten bis hin zu Newcomern. Das Rahmenprogramm umfasste unter anderem eine Signature Bar, an der Barkeeper exklusive Cocktails kreierten, sowie eine kubanische Live-Band.

Zu den Programmpunkten zählten auch Rum-Walks, bei denen eine Expertin Besucher durch die Vielfalt der angebotenen Marken führte. In Masterclasses wurden Hintergrundwissen und Verkostungen kombiniert. Eine Premiere stellte die Verleihung des European R(h)um Awards dar, bei dem eine internationale Fachjury den besten Rum Europas kürte. Ebenfalls neu war eine Rum-Versteigerung, bei der seltene Raritäten den Besitzer wechselten. Neben Rum rückten 2025 erstmals auch Agaven-Spirituosen in den Fokus. Tequila und Mezcal erhielten einen eigenen Bereich und erweiterten das Angebot um eine weitere geschmackliche Dimension.

 © Sven Krohn

Eines der größten Rum-Events Europas

Initiator und Veranstalter Nicolas Hold zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung des Festivals: „Was vor zehn Jahren als leidenschaftliches Herzensprojekt begann, hat sich zu einem der größten Rum-Events Europas entwickelt. Wir haben gezeigt, wie viel Begeisterung und Leidenschaft für Rum und Festivalerlebnis in Wien steckt.“

Für das kommende Jahr steht bereits ein Termin fest: Das Vienna Rumfestival 2026 wird am 18. und 19. September erneut in der Ottakringer Brauerei stattfinden.

