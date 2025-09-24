Vienna Rumfestival 2025 feiert zehnte Ausgabe mit Rekordbesuch

Erstmals erstreckte sich das Festival über drei Ebenen der Ottakringer Brauerei. Dadurch standen mehr Flächen für nationale und internationale Aussteller zur Verfügung, von etablierten Produzenten bis hin zu Newcomern. Das Rahmenprogramm umfasste unter anderem eine Signature Bar, an der Barkeeper exklusive Cocktails kreierten, sowie eine kubanische Live-Band.

Zu den Programmpunkten zählten auch Rum-Walks, bei denen eine Expertin Besucher durch die Vielfalt der angebotenen Marken führte. In Masterclasses wurden Hintergrundwissen und Verkostungen kombiniert. Eine Premiere stellte die Verleihung des European R(h)um Awards dar, bei dem eine internationale Fachjury den besten Rum Europas kürte. Ebenfalls neu war eine Rum-Versteigerung, bei der seltene Raritäten den Besitzer wechselten. Neben Rum rückten 2025 erstmals auch Agaven-Spirituosen in den Fokus. Tequila und Mezcal erhielten einen eigenen Bereich und erweiterten das Angebot um eine weitere geschmackliche Dimension.