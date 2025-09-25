European R(h)um Award 2025: In Wien wurden die besten Rums Europas ausgezeichnet

Am 19. September 2025 wurde im Zuge des Vienna Rumfestivals erstmals der European R(h)um Award vergeben. Die Auszeichnung soll die Qualität und Vielfalt der europäischen Rum-Szene sichtbar machen und wurde in mehreren Kategorien verliehen.

Die Fachjury setzte sich aus Melanie Castillo, Betreiberin der American Bar Barfly’s, Roland Graf, Absolvent der West Indian Rum Academy, Erhard Ruthner, Gründer von Raise your Spirits, Markus Braun, Global Mezcal Ambassador in Austria, sowie Rafael Topf von Del Fabro Kolarik zusammen.

Laut Veranstalter Nicolas Hold von HSG Events zeigt die Vielzahl der Einreichungen, dass die europäische Rum-Szene weiter an Dynamik gewinnt. Bewertet wurden die Produkte anhand klar definierter Kriterien und transparenter Richtlinien.