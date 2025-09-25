European R(h)um Award 2025: In Wien wurden die besten Rums Europas ausgezeichnet

Im Rahmen des Vienna Rumfestivals wurde erstmals der European R(h)um Award vergeben. Eine Fachjury ehrte die besten europäischen Rums und Rum-basierten Produkte in mehreren Kategorien.
Am 19. September 2025 wurde im Zuge des Vienna Rumfestivals erstmals der European R(h)um Award vergeben. Die Auszeichnung soll die Qualität und Vielfalt der europäischen Rum-Szene sichtbar machen und wurde in mehreren Kategorien verliehen.
Die Fachjury setzte sich aus Melanie Castillo, Betreiberin der American Bar Barfly’s, Roland Graf, Absolvent der West Indian Rum Academy, Erhard Ruthner, Gründer von Raise your Spirits, Markus Braun, Global Mezcal Ambassador in Austria, sowie Rafael Topf von Del Fabro Kolarik zusammen.
Laut Veranstalter Nicolas Hold von HSG Events zeigt die Vielzahl der Einreichungen, dass die europäische Rum-Szene weiter an Dynamik gewinnt. Bewertet wurden die Produkte anhand klar definierter Kriterien und transparenter Richtlinien.
Die Auszeichnungen im Überblick
In der Kategorie Molasses Rum <10YO erhielten der Ron Johan White Rum und der Ron Johan Dark Rum jeweils Gold.
In der Kategorie Molasses Rum 10+YO wurde der Ron Cueva 1501 Panama Rum 33 Solera mit Großem Gold prämiert.
Bei den Molasses Rum No Age Statement gingen Goldmedaillen an den Plantation Xaymaca Rum und den Mezan Jamaica XO Rum.
Den Sieg in der Kategorie Cane Juice R(h)um sicherte sich der Arehucas Seleccion Familiar 18YO.
Im Bereich Single Cask R(h)um wurde der Arehucas Capitán Kidd mit Gold ausgezeichnet.
Den Sonderpreis der Jury erhielt der Old Judge Special Reserve Falernum.
In den Kategorien Rum Based Spirit Drinks und Rum Based Liqueurs wurden ebenfalls zahlreiche Produkte prämiert, darunter der Maass Brand Rum Edition Deep Caramel (Großes Gold) sowie mehrere Spirituosen von Ruanoko, Barceló und Espero.
Mit dem neuen Award wurde eine Plattform geschaffen, die Produzenten, Fachleute und Konsumenten vernetzt und einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen im europäischen Rum-Markt bietet.