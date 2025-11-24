DiVA Roter Veltliner Gala 2025: Wagramer Winzer präsentieren „Vintage 2024“

Für Robert Direder war 2024 ein „spannender Jahrgang“:

„Früh warm, Frost leider auch, erst kleine Trauben, aber schlussendlich hochreif. Saftige Weine, die wir heuer probieren können!“

Auch Alexandra Ecker betonte die günstigen Bedingungen am Wagram:

„Unsere Tonlage auf 320 Meter Seehöhe ist wirklich prädestiniert für Roter Veltliner und der Jahrgang 2024 hat uns eigentlich alles gegeben, was wir für einen richtig guten Wein brauchen!“

Matthias Mayer unterstrich die optimalen Voraussetzungen:

„Der Rote Veltliner 2024 macht’s bei uns besonders gut, weil auch die Sonnenstunden und Temperaturen gepasst haben. Perfekter hätten wir es nicht erwischen können.“

Mit der Präsentation der „Vintage 2024“-Box bot die Gala einen umfassenden Einblick in die aktuelle Qualität des Roten Veltliners und zeigte, wie stark die Wagramer Betriebe diese regionale Sorte weiterhin prägen.