TÜV Austria Wissenschaftspreis 2025: Siegerprojekte ausgezeichnet

Die 14. Ausgabe des mit insgesamt 15.000 Euro dotierten Awards zeigte deutlich, welche Themen junge Techniker:innen derzeit bewegen: künstliche Intelligenz, Ressourcenschonung und technologische Lösungen für eine nachhaltige Industrie.

TÜV Austria CEO Stefan Haas hob die gesellschaftliche Bedeutung der Forschungsarbeiten hervor:

„Die ausgezeichneten Projekte zeigen, wie junge Techniker mit Wissen und Leidenschaft einen entscheidenden Beitrag für Industrie, Wirtschaft und Gesellschaft leisten.“

Zugleich verwies er auf die langfristige Perspektive des TÜV Austria: „Wir handeln nachhaltig und verantwortungsbewusst – ganz im Sinne der kommenden Generationen.“

Neun Projekte schafften es auf die Shortlist in den Kategorien Dissertationen, Diplom-/Masterarbeiten und HTL-Abschlussarbeiten.