Wo der Urlaub noch günstiger ist

Um einen Euro kann man in einigen Urlaubsländern mehr kaufen als in Österreich. Das gilt heuer insbesondere für Portugal und Spanien, wie die jährliche Auswertung der Bank Austria zum „UrlaubsEuro“ zeigt. Auch in den beliebten Urlaubszielen Türkei, Slowenien, Griechenland, Kroatien und Italien bekommen Österreicherinnen und Österreicher mehr für ihr Geld. Teurer als daheim wird es im aktuellen Fußball-WM-Austragungsland USA und vor allem in der Schweiz.

„Unter den beliebtesten Urlaubsländern erhält man im Sommer 2026 in Portugal am meisten, rund ein Drittel mehr als in Österreich“, sagt Stefan Bruckbauer, Chefvolkswirt der UniCredit Bank Austria. „Auch in Spanien, Ungarn und der Türkei liegt der Wert des UrlaubsEuros deutlich über jenem in Österreich mit rund ein Viertel.“ In Griechenland und Slowenien erhält man rund 20 Prozent mehr als in Österreich.