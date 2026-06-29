Tiroler Alpen: Neue rollstuhltaugliche Wanderrouten

Zwischen knapp zwei und sieben Kilometer können Menschen mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen zurücklegen, die Strecken sind beschildert und vor Ort ausgewiesen. Bis auf eine Tour sind alles Rundwanderwege.

Auf seiner Website bietet der Verband einen Überblick über die Strecken mit Distanzen, Höhenmetern und geschätzter Wanderzeit. Wer die Route anklickt, sieht eine Karte sowie eine genaue Wegbeschreibung. Dazu gibt es Infos zu Anreise, Parken, Wegbeschaffenheit und barrierefreien Toiletten. Die Streckendaten stehen auch per GPX-Download zur Verfügung.

Übrigens: Barrierefreie Wanderwege in den Alpen sowie darüber hinaus finden sich etwa auch auf der Plattform "alpenvereinaktiv.com". Unter dem Menüpunkt "Touren" lässt sich über den Filter unter dem Aspekt "Mehr" das Kriterium "barrierefrei" auswählen.