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Sri Lanka schafft Gebühr für Touristenvisum ab

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Das Touristenvisum ist für eine Dauer von 30 Tagen gültig
©APA, dpa-tmn, Robert Günther
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Das Touristenvisum für Sri Lanka ist ab sofort kostenlos. Urlauber aus Österreich und 39 anderen Ländern müssen für die Einreiseerlaubnis (ETA) keine Gebühren mehr zahlen, schreibt die Einwanderungsbehörde des südasiatischen Inselstaats auf der Antragsseite für die ETA. Das Touristenvisum ist für eine Dauer von 30 Tagen gültig. Wer zwölf Jahre oder älter ist, musste dafür bisher 50 US-Dollar zahlen (rund 43 Euro).

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Urlauber sollten die ETA rechtzeitig vor dem Abflug online beantragen, und zwar auf der Website https://www.eta.gov.lk/slvisa/. Zwar könnte man sich das Touristenvisum auch bei der Einreise am Flughafen besorgen, doch es drohen Wartezeiten. Neben der ETA benötigt man einen Reisepass, der zum Zeitpunkt der Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sein muss.

Wer demnächst nach Sri Lanka reist, dafür die ETA schon beantragt und bezahlt hat, schaut wahrscheinlich in die Röhre: Gebühren, die vor dem Stichtag 25. Mai bezahlt wurden, werden nicht erstattet, heißt es von der Einwanderungsbehörde.

COLOMBO - SRI LANKA: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Robert Günther/Robert Günther

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