Sri Lanka schafft Gebühr für Touristenvisum ab

Urlauber sollten die ETA rechtzeitig vor dem Abflug online beantragen, und zwar auf der Website https://www.eta.gov.lk/slvisa/. Zwar könnte man sich das Touristenvisum auch bei der Einreise am Flughafen besorgen, doch es drohen Wartezeiten. Neben der ETA benötigt man einen Reisepass, der zum Zeitpunkt der Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sein muss.

Wer demnächst nach Sri Lanka reist, dafür die ETA schon beantragt und bezahlt hat, schaut wahrscheinlich in die Röhre: Gebühren, die vor dem Stichtag 25. Mai bezahlt wurden, werden nicht erstattet, heißt es von der Einwanderungsbehörde.